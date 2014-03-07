افراطیون بدانند فضای ایجاد شده در دولت یازدهم برای اشاعه اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمدجواد زنجانی طبسی در خطبه های نمازجمعه این هفته طبس، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: وقتی به عمق فرمایشات رهبر معظم انقلاب می نگریم سخنان معظم له را از ابعاد مختلف باید تشریح و تحلیل کرد.

طبسی عنوان کرد: غافل نشدن از دشمنی با دشمن و دلخوش نبودن به لبخند دشمن از مهمترین گزیده سخنان رهبری بود.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی همواره با اعتقادات و اصول ملت ایران مشکل دارند، بیان داشت: مردم ایران همیشه پشت سر رهبری و حامی انقلاب اسلامی بوده اند و هرجا فتنه ای ایجاد شده در سرکوبی آن محکم و مقتدر به صحنه آمده‌اند.

امام جمعه موقت طبس با بیان اینکه اجرایی شدن محورهای اقتصاد مقاومتی از دیگر نکات مورد تاکید رهبری است، تصریح کرد: کلید واژه آن دوچیز است، اقتصادی که مقاومتی است نه ریاضتی، مقاومتی درون زا و برون گرا، یعنی بر محور تولید و تقویت نیروها و تولیدات درونی و نیم نگاهی به بیرون داشتن.

حجت الاسلام زنجانی طبسی تکیه بر مردم و حرکت کردن به صورت جهادی را از دیگر محورهای سخنان رهبری دانست و افزود: حرکتی که از ابتدای انقلاب در صحنه‌های مختلف دیده شده و در هشت سال دفاع مقدس نیز این چنین بود.

مرزبندی شفاف و صریح با جبهه دشمن نیز از موضوعاتی بود که خطیب جمعه طبس در تاکید بر تایید سخنان رهبر معظم انقلاب برای نمازگزاران طبس تشریح کرد و گفت: مرزبندی به معنای قطع ارتباط نیست و باید به این سوالات نیز جواب داده شود که ارتباط با چه کسی و چه چیزی؟

وی تکیه بر خداوند و بیمناک نشدن از دشمن، توجه به فرهنگ دینی و انقلابی، حفظ و تقویت وحدت ملی و گفتمان سازی را از دیگر محورهای سخنان رهبر معظم انقلاب دانست.

حجت الاسلام زنجانی طبسی با تاکید بر اینکه دولت باید در براربر افکار ضاله افراطیون هوشیار باشد؛ عنوان کرد: افراطیون بدانند فضای ایجاد شده در دولت یازدهم برای تقویت همدلی، وحدت و اشاعه فرهنگ اسلام است.

وی اظهارکرد: ملت هوشیار و با بصیرت ایران هرگونه توهین به اعتقادات و مقدسات خود را با قدرت سرکوب خواهند کرد.

خطیب جمعه موقت طبس با اشاره به 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید گفت: احیا، حفظ و ترویج فرهنگ شهادت درجامعه، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، تجلیل و تکریم و صیانت از خانواده شهدا و تلاش برای استفاده از امکانات عمومی نظام و بهره گیری از سرمایه های بنیاد برای رشد و اعتلای مادر خانواده های شهدا از اهداف تاسیس بنیاد شهید بوده است.