وزارت ارشاد به جای فیس بوک به فکر فرهنگ کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرگز گفت: امروز مردم بیدارند و در مقابل همه فتنه ها ایستادگی میکنند به خصوص فتنه های اخیر یعنی فتنه فرهنگی که برخی می خواهند دولت یازدهم را ضربه بزنند.

وی اظهار کرد: امروز عده‌ای به دنبال سو استفاده از فضای اعتدال هستند و ما شاهد تحرکات ضد فرهنگی و زیر سوال بردن احکام و مقدسات الهی و ایجاد فضای رسانه ای علیه آرمانهای انقلاب اسلامی هستیم که کینه های خود را از اسلام در قالب مقاله نسبت به نظام در برخی از روزنامه ها نشر میدهند.

وی بیان کرد: چه کسی پاسخگو هست؟ برخی به دنبال ترویج بی دینی هستند که موجب نگرانی جامعه مدنی شده است، استمرار مرز های دینی و عقیدتی را به قول مقام معظم رهبری باید حفظ کرد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از اهانت به امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا (س) این بار حکم ضروری دین و قرآن یعنی قصاص را زیر سوال بردند اما متولی فرهنگی کشور در مورد روزنامه هایی که به نظر قران در مورد حکم قصاص توهین کرده است می گوید من نظری ندارم، شما باید نظر داشته باشید.

حجت الاسلام محمدی اظهار کرد: آمریکا از روزنامه های گستاخ حمایت می کند، شما باید نظر داشته باشید نظارتتان کجا رفته؟ شما به دنبال رضایت چه کسانی هستید؟ بی‌دین‌ها، لا مذهب‌ها در کشور جایگاهی ندارند آیا لازم بود که با فرح دیبا بیوه شاه خائن مصاحبه شود؟ آیا باید فرقه ضاله بهایت را در روزنامه های ما جز اقلیت های دینی مطرح کنیم؟ مسئولان نظام باید از ارزشهای نظام قاطعانه دفاع کنند.

وی بیان کرد: این روزها بعد اجازه نشر آثار غلامحسین ساعدی که فردی ضد امام و مخالف سرسخت جمهوری اسلامی و طرفدار از ضد انقلابیون بود اینباراعلام کردند که می‌خواهند از احمد شاملو شاعر درباری و دین ستیز تجلیل کنند این ساختار شکنی و باز کردن پای رجاله های فرهنگی بسیار خطرناک است.

امام جمعه بندرگز خاطرنشان کرد: ما هشدار می دهیم به وزیر ارشاد که این کار ضربه به مبانی دینی مردم است و احساس می شود که یک حرکت خزنده و نظامند از سوی دشمن علیه فرهنگ اسلامی در جریان است، من میترسم که یک روز بیاید که کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی در کشورتحت عنوان آزادی بیان و قلم چاپ نشر کنند.

وی تصریح کرد: حتی مجلس خبرگان نیز نسبت به وضعیت فرهنگی کشور اعلام نگرانی کرده است و اجلاس اخیرشان به مسائل پیش آمده در عرصه فرهنگی اعتراض کردند و اعلام کردند که عده ای فکر میکنند در تمام مسائل آزاد هستند حریم ها را شکستند و دیروز مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین جهان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان فرمودند که نمایندگان مجلس خبرگان نسبت به مسائل فرهنگی نگرانند و من هم نگران هستم، دولت محترم باید بداند که چه می‌کند.

محمدی ادامه داد: ما به دولت محترم اعلام می کنیم که نگرانی رهبری نگرانی امت اسلام، بسیجیان، نگرانی مردم حزب الله و نگرانی همه ما است، این نگرانی را بارها در خطبه ها اعلام کردیم و باز هم مسائل فرهنگی کشور را رسد خواهیم کرد، تحمل نمی کنیم که جان ما، رهبری نظام ما، نگرانی اش ادامه پیدا کند.

وی اضافه کرد: رهبری صراحتا اعلام کرده‌اند که نگرانم و آقای وزیر ارشاد گفتند باید بر اساس نظر رهبری فرهنگ کشور را پیش ببریم اما آقای وزیر ما اطاعت از سخن رهبری را در حد حرف و سخن نمی خواهیم.

وی اعلام کرد: من فکر میکنم برخی از مسئولین این روزها کارشان این شده که دم از اطاعت از رهبری می زنند اما باز کار خودشان را انجام می دهند، این یک برنامه شده که نام رهبری را ببرید و کار خودتان را کنید، فکر نکنید مردم متوجه نمی شوند مردم نگاهشان به عملکردتان است که چقدر عملتان با گفتارتان مطابقت دارد.

وی با بیان اینکه باید در عرصه فرهنگی این نگرانی رهبری را رفع کرد گفت: رهبری فرمودند از افراد و مسئولانی که در مقابل دشمن موضع گیری سریع می کنند تشکر میکنم، آقایان، رهبری فریاد مقاومت سر دادند، رهبری انفعال در مقابل دشمن را نپذرفتند، دولتمردان و دیپلمات ها بدانند که رهبری می خواهد به تهدیدهای دشمن پاسخ دندان شکن بدهد نه منفعلانه.

حجت الاسلام محمدی در ادامه خطبه های خود به شخصیت حضرت زینب(س) اشاره کرد و اظهار کرد: ایشان در بین طایفه بنی‌هاشم جز جمال و جلال سیرت وصورت اخلاق و فضیلت همه را جمع کرده، شبها در عبادت و روزها روزه دار و اهل تقوا و معرفت بود، شیر زن کربلا قهرمان نینوا، فرمانده اسرا قافله سالار اهل بیت حسین در کوفه و شام بود که روز ولادت ایشان را روز پرستار و بهورز می نامند.

وی ادمه داد: چرا روز ولات حضرت زینب به روز پرستار نامگذاری شده؟ چون زینب (س) پرستار کربلا و پرستار زخم های عاشورا بود، پرستار زخمی های نینوا بود، پرستار اسرا و بچه های حسین (ع) بود.

وی اضافه کرد: حضرت زینب (س) پرستار مظلومیت و حقانیت حسین(ع) بود، زینب پرستار اهداف واقعیت عاشورا بود، زینب پرستار دین ودیانت بود که اگر زینب نبود نه از مظلومیت حسین و نه از حقانیت حسین نه از اهداف حسین خبری بود و نه از دین و دیانت اگر زینب نبود اسلام و قرآن و امامت نمی ماند.

محمد بیان کرد: کربلا می مرد اگر زینب نبود شیعه می پژمرد اگر زینب نبود، امیدوارم ما نیز زینب گونه پرستار دین و انقلاب و دیانت ولایت باشیم و اجاز ندهیم کسی آتش فتنه روشن کند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه جدید است برای اغتشاش مملکت عده ای به دنبال روشن کردن فتنه هستند و به رئیس جمهور فشار می آورند که باید سران فتنه در حصر آزاد شوند مگر رئیس جهموری در تبلیغات انتخاباتی خود شعار حمایت از فتنه گران را داده بود که امروز حامیان سران فتنه می گویند یکی از پیامهای انتخابات رفع حصر فتنه گران بوده است.

امام جمعه بندرگز اظهار کرد: این افراد اینگونه صحبت‌ها را از کجا می‌آورند مگر مردمی که در انتخابات شرکت کردند غیر از آن مردم 4 میلیون تهران و 40 میلیونی سراسر کشور در روز 9 دی بودند که علیه فتنه گران راهپیمایی کردند.

وی اعلام کرد: این افراد مگر از خارج از کشور که برای تظارت به ایران آمدند که پیامشان حمایت از فتنه گران باشد کجا این مردم گفتند که باید رفع حصر شود؟ کجا شعار مردم پیام شما بود؟ اگر مردم به قول شما جز حامیان سران فتنه بودند چرا سران اصلاح طلبان زمانی که بیانیه دادند و مردم را دعوت به راهپیمایی کردند برای سکوت و یا عملکردشان در فتنه 88 یا همراهی آنها با فنته گران از برخورد آنها ترسیدند و جرات نکردند در راهپیمایی شرکت کنند، مردم خواستار آزادی سران فتنه نیستند.

وی تصریح کرد: همین حرف‌ها را می‌زنند که آمریکا دهان گشاد خود را باز می کند و در امور داخلی کشور ما دخالت می کند و دوباره از آزادی فتنه گران حرف زده است و می گوید اگر فتنه گران را آزاد نکنید تحریم های جدیدی علیه شما اجرا ومصوب می کنیم، البته این برنامه برخی از حامیان فتنه گران در داخل اصلاح طلبان است که تا دیروز فرمولشان برای فشار به رهبری و نظام، فشار از پایین و چانه زنی از بالا برای دستیابی به اهداف ضد نظام بود اما چون نتیجه نگرفتند گفتند فرمول را عوض کنیم، فرمول امروز فشار از بیرون و چانه زنی از داخل است این یعنی وطن فروشی که در دعوت از دشمن برای فشار به ایران و دست به دامن آمریکا شدند برای اینکه با تشدید تحریم ها مردم و نظام را فشار بیاورند.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: خیلی عجیب است تا حالا می گفتند پیام انتخابات را دریافت کنید امروز ما میگوییم مردم پیام خود را در 22 بهمن بیان کردند، آن وحدت و استقامت مقاومت بصریت حفظ و حراست از نظام اسلامی ولایت است که 35 سال برای آن ایستادگی کردند و با تمام توان فداکاری و جان نثاری جانبازی کردند جان فدا کردند تا به ارزش ها و خطوط قرمز تجاوز نشود.

وی خاطرنشان کرد: تمام قائله ها را سرکوب کردند قائله گنبد ترکمن کردستان را خواباندند همین مردم قائله فتنه 78 و 88 را در دم خفه کردند قائله 14 اسفند بنی صدر را پشت سر گذاشتند و از رئیس جمهوری که خود انتخاب کردند گذشتند.