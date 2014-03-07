به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به همه پرستاران اظهار داشت: تولد حضرت زینب(س) برکتی بزرگ و موجب تحولاتی بزرگی در تاریخ عنوان کرد.

وی با بیان اینکه نگذارید جوانانمان به حاشیه بروند، افزود: اعتماد و توجه به جوانان انقلابی موجب عدم درگیری آن‌ها با تهاجم‌های فرهنگی می‌شود که امروزه دشمن با کارشناسی دقیق آغاز کرده است می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: باید با بصیرت دشمنان و اهدافشان را بشناسیم تا اندیشه‌های آنها در جامعه نفوذ نکند.

صفایی بوشهری با اشاره به صحبت‌های آیت‌الله خامنه ای در خصوص اعتماد به ظرفیت‌های داخلی عنوان کرد: نباید به وعده‌های خارجی و جهان سلطه اتکا شود زیرا آنها به دنبال نابودی اسلام هستند لذا باید متکی به ظرفیت ملی و داخلی خود باشیم .

وی با اشاره به دیدار معظم له با اعضای مجلس خبرگان افزود: تکیه ایشان به مردم‌داری مسئولین و همچنین حفظ و تقویت وحدت ملی از سوی گروه‌ها و مذاهب مختلف در سایه ولایت بود و این موضوع یکی از موارد مهمی است که مسئولین باید به آن توجه کنند.

جهان سلطه گستره ظلم خود را در جهان افکنده اما رو به اضمحلال است

وی با اشاره به تاکیدات رهبری در مورد شرایط ویژه جهان تصریح کرد: جهان سلطه گستره ظلم خود را در جهان افکنده اما رو به اضمحلال است هر چند باید واقعیت‌ها را پذیرفت که جهان در آستانه تحول عظیم است و این تحول را اسلام رقم خواهد زد.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر واقع‌بینی نکات مثبت و ضعف در انقلاب که ازسوی مقام معظم رهبری بیان شد گفت: انقلاب اسلامی خدمات مادی و معنوی داشته و باید نکات مثبت این خدمات را احصا و بیان کرده و نقاط ضعف را جبران کنیم.

وی با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید گفت: بنیاد شهید خدمات ارزنده‌ای به نظام و انقلاب داشته و در خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران به عنوان یک نهاد خدمتگذار تلقی می‌شود.

صفایی بوشهری بر لزوم توجه و مراعات مسائل شرعی تاکید کرد و گفت: در تمامی امورات زندگی خود باید مراعات دین و شرع و احکام دینی را بکنیم