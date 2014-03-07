به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل مقری موذن در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نیشابور، اظهار کرد: سرپرستان خانواده، اقتصاد خانواده را مدیریت کنند تا فشار زیادی به خود خانواده و جامعه وارد نشود و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی موجب تحریک دشمنان نشود.

امام جمعه نیشابور با اشاره به تغییرات مسئولان اداری در دولت یازدهم، اینکه این تغییرات چقدر لازم است را بحث دیگری دانست و تاکید کرد: ملاک تغییر مدیران نباید مسائل حزبی و علایق شخصی باشد.

حجت الاسلام مقری موذناز مسئولان شهرستان خواست که وظیفه اداری خود را تا آخرین لحظه مسئولیت به خوبی ایفا و به مردم و توسعه شهرستان کمک کنند.

وی، سالروز ولادت قهرمان کربلا، حضرت زینب(س) را گرامی داشت و برای پرستاران در انجام وظیفه آرزوی موفقیت کرد.

امام جمعه نیشابور با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری در روز درختکاری مبنی بر اینکه حراست از محیط زیست وظیفه همگانی است بر همت به کاشت درختان جدید، نگاهداری آنها و جلوگیری از قطع غیر لازم آنها تاکید کرد.

حجت الاسلام مقری موذن تصریح کرد: مسئولان دیپلماسی، لبخند دشمنان را جدی نگیرند، ما باید از لابلای حرف‌های آنها معنای حرکت‌های‌شان را بفهمیم و فریب نخوریم.

وی گفت: توهین و بی‌ادبی‌های دشمنان برای عصبانی کردن مدیران ما است و چون ممکن است که انسان در حالت عصبانیت تصمیم‌گیری عقلانی نداشته باشد، می‌خواهند مدیریت عقلانی را از مدیران کشورمان بگیرند.

امام جمعه نیشابور با اشاره به خبر دروغ توقیف کشتی ایرانی حامل اسلحه در مسیر غزه فلسطین، تصریح کرد: دشمن می‌خواهد بین مدیریت نظام و نیروهای مسلح تفرقه بیندازد.