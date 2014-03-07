به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بشرویه، با اشاره به ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار ، اظهارداشت: باید این روز را قدر بدانیم و از زحمات پرستاران که شبانه روزی خدمات ارزنده ای به بیماران عرضه می کنند تقدیر کرد.

وی اضافه کرد: امروز دشمنان اسلام سعی دارند تا با استفاده از فناوری های روز و از طریق سایت ها و ماهواره، ایمان را از جوانان ما بگیرند.

حجت الاسلام شمس الدین به ثبت نام جدید حوزه علمیه برادران و خواهران اشاره کرد و گفت: باید در جهت تربیت فرزندان در زمینه علوم دینی و ترویج فرهنگ قرانی تلاش کرد.

وی از تلاشگران در منابع طبیعی و کسانی که در عرصه درختکاری فعالیت دارند تقدیر کرد و اظهار داشت: بحث منابع طبیعی به عنوان یک عقبه در عرصه اقتصادی به خصوص در شهرستان بشرویه به شمار می آید.

امام جمعه بشرویه با اشاره به کویری بودن بشرویه گفت: اگر در بحث فرسایش خاک و شن های روان تدابیر لازم اندیشیده نشود آسیب جدی به بخش کشاورزی وارد خواهد شد.

به گفته وی برای اینکه کمربند امنیتی جهاد کشاورزی تقویت شود می طلبد مسئولین امر بحث پیشگیری از شن های روان رامدنظر داشته باشند.

امام جمعه بشرویه عنوان کرد: با توجه به سیاست های مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، یکی از موارد آن بحث اشتغال و تولید است.

وی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس، گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس دشمنان با جنگ سخت وارد میدان شدند اما با وحدت و بصیرت مردم و رهبری ولایت فقیه فرزندان این مرزبوم با تمام توان از وطن خود محافظت کردند لذا امروز هر چه داریم از شهدا است.

حجت الاسلام شمس الدین به روز بزرگداشت شهدا و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی برا تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی در 22 اسفند ماه یاد تمامی شهدا به ویژه 152 شهید شهرستان بشرویه را گرامی داشت.

وی بیان کرد: دشمنان اسلام با توجه به اینکه تهدیدات آنها به جایی نرسید و ملت ایران باحضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن جواب دندان شکنی به صحبت آنها در خصوص گزینه های روی میز دادند امروز وارد تحریم در حوزه اقتصادی شدند.

امام جمعه بشرویه اظهار داشت: باید خود در مقابل تحریم ها حرکت کرده و بحث اقتصاد مقاومتی را با فراهم کردن زمینه اشتغال محقق کنیم.

حجت الاسلام شمس الدین با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی که به قوای سه گانه دستور حذف قوانین دست و پا گیر را دادند، گفت: باید ما نیز قوانین اضافی را حذف کرده تا جوانان به راحتی وارد عرصه کار و اشتغال شده و سرمایه گذاران نیز بتوانند به خوبی در شهرستان سرمایه گذاری کنند.

وی موقعیت شهرستان بشرویه را با وجود بیش از 50 معدن در شهرستان، تولید 30 تن شیر و برداشت انواع گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی، بسیار خوب دانست و افزود: باوجود پتانسیل های بسیار خوب شهرستان می طلبد تا بحث صنایع تبدیلی را در بشرویه تقویت شود.

امام جمعه بشرویه جذب سرمایه گذار را عامل پیشرفت شهرستان دانست و گفت: بایستی ظرفیت های شهرستان شناسایی و جذب سرمایه گذاری در زمینه تولید در آن زمینه را داشته باشیم.