توسعه صادرات، راهبرد ایران خودرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم یکه زارع مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب گفت : دراجرای منویات مقام معظم رهبری پیرامون سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تاکیددولت تدبیر و امید و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اهتمام ویژه برای اجرایی نمودن مفادآن، گروه صنعتی ایران خودرو تشكيل کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی و تنظیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی را در دستور كارگروه مذكور قرار داده است.

وي به برخی از برداشت های نادرست از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهارداشت: متاسفانه دربعضی از بخش ها تصور درستی از اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته و آن را به مثابه ریاضت اقتصادی قلمدادمی کنند درحالی که حضور قوی در عرصه های مختلف اقتصادی ، صنعتی و سیاسی هدف اصلی این راهبرد است.

یکه زارع با تاکید بر اینکه نباید تمام توان خود را دریک جبهه متمرکز کنیم، گفت: ایران خودرو نباید فقط به افزایش تولید متکی باشد، بلکه باید درطراحی محصولات جدید ، برند سازی و حضور در بازار های جهانی نقش پر رنگ تری داشته باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اینکه نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی کمک زیادی به بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور خواهدکرد،اظهارداشت:این درحالی است که هم اکنون مشکل اصلی صنعت خودرو کشور بعضي از محدوديت ها است که با رفع آن ها این صنعت روی ریل توسعه و پیشرفت قرار می گیرد.

یکه زارع تاکید کرد:دراین زمینه باید شرایط گشایش ال سی ، نرخ بهره تسهیلات بانکی ، شیوه قیمت گذاری خودرو ها و برخی دیگر ازقوانین اصلاح شود و سازمان ها نيز به وظايف قانوني خود عمل كنند.

یکه زارع خاطر نشان کرد:بانک ها هم باید به سوی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی حرکت کنند به طوریکه درشرایط اقتصاد مقاومتی نباید همان روند و نگاه قبلي نسبت به توليد و صنعت ادامه يابد.

وی در پایان افزود : هروقت درتعاملات و تبادلات با کشور هاو شرکای خارجی با نگرش اقتصاد مقاومتی وارد مذاکره شدیم ، کشور های خارجی و مذاکره کنندگان درمقابل ما تعظیم خواهند کرد.