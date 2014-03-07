مردم از تمام دولتها درقبال عدم توجه به مسائل و دغدغه های فرهنگی گلایه دارند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام شیخ عبدالمجید باقری بنابی درخطبه های آیین شکوهمند نمازجمعه این هفته شهرستان بناب با اظهارنگرانی از ترویج برخی بدآموزی ها در پخش بعضی فیلم ها از طریق رسانه ملی گفت: اگر در جمهوری اسلامی اسلامیت نباشد، هیچ کس مشروعیت ندارد.

وی با اشاره به احساس نگرانی در اظهارات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان و دردمندی ایشان از مسائل فرهنگی و همچنین آیات عظام مراجع تقلید قم که در دروس خارج خود به صورت پوشیده اظهار نگرانی کرده اند، افزود: مجلس خبرگان رهبری نیز در بیانیه پایانی نشست خود نگرانیهای خود را از وضعیت فرهنگی حاکم بر کشور اعلام کردند.

امام جمعه موقت بناب اظهارکرد: ما نیز ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات مؤثر مسئولین امر در هر جبهه و سنگری که قرار دارند، نگرانی خود و مردم این شهرستان را اعلام و امیدواریم مسئولین به وضع فرهنگی کشور سر و سامان دهند.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس با بیان اینکه رئیس جمهور قطعاً معتقد به عفاف و حجاب هستند؛ گفت: از ایشان استدعا داریم نگذارند موضوع فرهنگ مغفول بماند.

مدیر حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) شهرستان بناب از دولتمردان خواست تا در انتصاب مدیران، استانداران و فرمانداران، دلسوزی، داشتن تعهد و امانتداری را در مسئولین انتصابی لحاظ کنند.

امام جمعه موقت بناب همچنین با انتقاد از کم توجهی دولتها به مقوله فرهنگ خاطرنشان کرد: متأسفانه هیچ کدام از دولتها به مسئله فرهنگ اهمیت نداده و از تمام دولتها در این خصوص گلایه داریم.

وی با تأکید بر اینکه تمام دغدغه های مقام معظم رهبری و مراجع تقلید درخصوص مسائل فرهنگی باید تأمین گردد؛ تصریح کرد: داشتن درایت، امانتداری و دلسوزی باید دغدغه اصلی مسئولین نظام جمهوری اسلامی باشد.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه سخنان خود ضمن قدیر و تشکر از عملکرد قوه قضائیه، از مسئولین این قوه خواست با تصویب قوانین محکم قاطعانه با تهدیدکنندگان مسائل فرهنگی جامعه مقابله و برخورد کنند.

امام جمعه موقت بناب همچنین ضمن توصیه مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توجه بیشتر به مسائل فرهنگی درجامعه، از رئیس جمهور و اعضای دولت خواست در راستای اقدامات مؤثر برای تأمین رفاه و آسایش مردم یک پنجم وقت خود را برای رسیدگی به مسائل فرهنگی کشور صرف نموده و حساسیت نشان دهند.

وی درخاتمه سخنان خود ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) و گرامیداشت روز پرستار، از پرستاران خواست با الگو پذیری از حضرت زینب(س) در خدمت به بیماران به وظیفه خطیر خود عمل کنند.