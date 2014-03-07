افزایش معرفت و بصیرت، مهمترین هدف نظام صالحین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سالار آبنوش در نخستین جشنواره صالحین استان سمنان که با حضور نماینده سردار نقدی و جمع کثیری از فرماندهان و بسیجیان در سالن اجتماعات هلال احمر استان سمنان برگزار شد، اظهار کرد: سطحی نگری آفت دنیای امروز است؛ بنابراین باید در عصر کنونی ژرفنگر و عمیق و فهیم بود.

وی افزود: اساس و شالوده اصلی شجره طیبه صالحین در ابعاد مختلف تربیتی، تعلیمی و اعتقادی بر اساس همین دیدگاه یعنی ژرفنگری است.

دنیای اسلام در شرایط کنونی محتاج حرکت بسیجی است

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین با بیان اینکه دنیای اسلام در شرایط کنونی محتاج حرکت بسیجی است، گفت: انقلاب اسلامی مصداق بارز شجره طیبه صالحین است و این شجره به اقتضای زمان میوه و بر می دهد و جامعه از آن بهره خواهد برد.

آبنوش بیان کرد: دفاع مقدس یکی از میوه های شجره طیبه صالحین است که البته سخت و طاقت فرسا بود و یکی دیگر از میوه های شجره که آثارش باید گسترش یابد، خود بسیج است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگوی تبلور یافته آن بسیج است، گفت: ریشه حزب بسیج خداست و رهبر حزب الله امام عصر(عج) و نائب آن ولی امر مسلمین است.

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین افزود: حزب الله در 19 مجموعه قشربندی شده که همان بسیج است و آحاد مردم از جمله اصناف، مهندسین، کارگران، معلمان، دانش آموزان و... را فرا گرفته است و بسیج بر اساس اصل مردم بر مردم، قدرت مردم برای مردم و مردم ناظر بر مردم در اقشار مختلف شکل گرفته است.

آبنوش با بیان اینکه یکی دیگر از میوه های بسیج نظام تربیتی است که هر روز بر کیفیت آن افزوده می شود، گفت: در شجره طیبه صالحین چهار مقوله معرفتی، بصیرتی، تربیتی، و مهارتی را باید دنبال کنیم.

باید از بصر عبور کرد و به بصیرت رسید

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین اظهار کرد: هر انسانی در بُعد معرفتی باید عمق پیدا کند و اعضای حلقه‏های صالحین باید از بصر عبور کنند و به بصیرت برسند.

آبنوش تأکید کرد: باید مزین به تربیت الهی و انسانی شویم و در هر مکان و هر شأن و جایگاهی باید به معنای واقعی تربیت برسیم.

وی بیان کرد: در هر رشته‏ای و فنی که هستیم، باید مهارت کامل را پیدا کنیم و با مهارت اساسی کار را کامل کنیم؛ چرا که بسیجی کار ناقص و نیمه تمام نمی کند.

دشمن از حلقه های صالحین بسیج وحشت کرده است

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین تصریح کرد: دشمن از حلقه های صالحین شما بسیجیان وحشت کرده است و از همه اسباب شیطانی و حیوانی برای انحراف شما استفاده می کند.

وی گفت: باید ما بسیجیان محله ای پاک و مصون و بری از این حملات دشمن بسازیم و این را رسالت و هدف خود بدانیم.

آبنوش عنوان کرد: افتخار ما بسیجیان این است که بدون روحانیت قدمی برنداشته ایم و دفاع مقدس را با علمداری روحانیت به جلو برده ایم و این حرکت بزرگ فرهنگی یعنی نظام شجره طیبه صالحین را باید با روحانیت پیش ببریم.

فتنه 88 از پیشانی فتنه گران پاک نخواهد شد

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین با اشاره به اهمیت بصیرت‏افزایی و دشمن شناسی در برهه کنونی گفت: ما در 8 سال دفاع مقدس مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادگی کردیم؛ دشمنی که بر اساس اسناد موجود حمایت 54 کشور را پشت سر خودداشت.

آبنوش اظهار کرد: واژه اعتدال باید به گونه ای شفاف و صحیح و همانگونه که هست معنا شود یعنی با دوستان مروت و با دشمنان مدارا بنابراین مبادا بر عکس عمل کنیم و با دشمنان مروت داشته و با دوستان مدارا کنیم البته که مردم ما آگاه، عاقل و هوشیار هستند و مسائل را به دقت تجزیه و تحلیل می کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: دشمنان بدانند هرگاه فتنه شتر سرخ مو از تاریخ اسلام پاک شود، فتنه 88 هم از پیشانی فتنه گران پاک خواهد شد.

تربیت مهمترین رویکرد نظام طیبه صالحین است

امام جمعه موقت سمنان نیز در این همایش گفت: اصلی ترین رویکرد نظام طیبه صالحین رویکرد تربیتی است و آنچه به همه مسائل دیگر یعنی آموزش، مهارت، بصیرت و معرفت جهت می دهد، رویکرد تربیتی است.

حجت الاسلام سید جلال احمدپناهی اظهار کرد: اصل درخت شجره طیبه صالحین پیامبر گرامی اسلام(ص)، تنه این درخت امام علی(ع)، شاخه هایش حضرت فاطمه (س)، میوه آن فرزندان فاطمه(س) و شیعیان برگهای این درخت هستند.

وی افزود: برگهای سرسبز شجره طیبه صالحین یعنی شیعیان زمینه ساز حکومت امام زمان(عج) هستند و باغبانی این شجره بر عهده ولی امر مسلمین امام خامنه ای است.

امام جمعه موقت سمنان گفت: معرفت، بصیرت، مهارت و تربیت چهار اصل شجره طیبه صالحین است.

احمدپناهی بیان کرد: اصلی ترین رویکرد نظام طیبه صالحین رویکرد تربیتی است و آنچه به همه مسائل دیگر یعنی آموزش، مهارت، بصیرت و معرفت جهت می دهد، رویکرد تربیتی است.

وی در پایان گفت: مسئله تربیت به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود و این تربیت باید همراه با بصیرت افزایی، آموزش، علم آموزی و معرفت افزایی باشد.