رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: کاهش دمای هوا از عصر امروز جمعه در بخش‌هایی از استان آغاز شده و بیشترین میزان کاهش روز شنبه هفته آینده تا 15 درجه رخ خواهد داد.

به گفته وی بررسي نقشه­‌های پیشیابی هواشناسی نشان مي­‌دهد که با ورود سامانه جوی ناپایدار به منطقه، طی اوایل هفته آینده جو استان دستخوش تغییرات قرار خواهد گرفت.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان با اشاره به کاهش دما از بعد از ظهر امروز در مرکز استان تصریح کرد: از عصر با تاصیر گذاری بیشتر بادهای شمالی این تغییرات محسوس خواهد بود.

وی ادامه داد: از فردا شنبه نیز با ریزش پرفشار سطح زمین، دمای هوا بطور محسوس تا 15 درجه کاهش یافته و هوای ابری و مه آلود اکثر مناطق استان اربیل را فرا خواهد گرفت.

همتی با بیان اینکه از نظر بارشی این سامانه در برخی نقاط بویژه در نواحی منتهی به استان گیلان منجر به بارش باران و برف پراکنده خواهد شد، ادامه داد: شرایط جدیدی جوی تا روز شنبه ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه امروز دمای هوای اردبیل در بیشترین دما به 12 درجه رسید، عنوان کرد: انتظار می رود با افت قابل توجه دما این میزان در سردترین ساعات به 3 درجه زیرصفر نیز برسد.

این مسئول پیش بینی هواشناسی استان تاکید کرد: از روز یکشنبه مجددا دمای هوا افزایش خواهد یافت.