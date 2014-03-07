به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه خورموج عصر جمعه با حضور در پایگاه جشن عاطفه‌ها در شهر خورموج در جمع مدیر و پرسنل کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی اظهار داشت: کار در کمیته و خدمتگزاری به محرومین یکی از زیباترین و مقدس‌ترین کارها است.

حجت الاسلام عبدالحسین مصلح افزود: داشتن انگیزه کار برای محرومین و مستضعفان یک بشارت خداوند به مردم در دنیا وآخرت نسبت به محرومان و دیگری مسئولیت افراد بشر در برابر نعمت‌های خداوند است.

وی انگیزه بالاتر برای خدمتگزاری به ایتام و محرومان پی بردن به عظمت خداوند و نعمتهای باری تعالی است.

120 میلیون ریال از دانش‌اموزان خورموج جمع اوری شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در هفته احسان ونیکو کاری 94 پایگاه آماده دریافت کمک های مردمی در سطح شهرستان دشتی هستند که از این تعداد 43 پایگاه ثابت و 51پایگاه سیار هستند و در این سه روز کمک های مردمی را جمع آوری می کنند.

احمد رضا بحرینی افزود: همچنین 41 پایگاه در مدارس شهرستان و15 پایگاه در حوزه های مقاومت بسیج و 27 پایگاه در مساجد شهرستان مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه کمک های جمع آوری شده در مدارس ومساجد به افراد مستضعف همان مدرسه ومسجد تعلق خواهد گرفت تصریح کرد:در سال جاری شش هزار و500 پاکت در جهت جمع آوری انی کمکها بین دانش آموزان مدارس توزیع شده است.

بحرینی بیان کرد: تمامی قلک‌های توزیع شده در مدارس جمع آوری شده که تاکنون 120 میلیون ریال از طریق کمک های دانش آموزان دریافت شده که این رقم افزایش پیدا خواهد کرد.