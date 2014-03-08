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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

جعفری:

15 هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) گنبدکاووس هستند

15 هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) گنبدکاووس هستند

گنبدکاووس – خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گنبدکاووس گفت: 15 هزار و 865 دانشجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) گنبدکاووس هستند.

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که 8 هزار 370 خانوار نیز تحت پوشش اداره گنبد هستند افزود: 1200 نفر زن سرپرست خانوار فاقد شغل و دارای شغل نیز شامل کمیته امداد هستند.

وی بیان کرد: برای خانم ها 2 میلیارد و 800 میلیون برای بیمه تامین اجتماعی هزینه شده است.

وی اظهار کرد: 955 حامی ، 901 یتیم در این سازمان داریم و 70 مورد نیز شغل در سال 92 ایجاد کرده ایم که برای این شغل ها 420 میلیون تومان از منابع داخلی و 200 میلیون نیز از اعتبارات استانی هزینه شده است.

جعفری خاطرنشان کرد: غیر از این 70 مورد 125 مورد اشتغال با هزینه ای بالغ بر 1 میلیارد ریال از منابع بانکی نیز در گذشته اشتغال زایی شده است.
 

کد مطلب 2251283

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