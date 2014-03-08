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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۷

نمایش فیلم‌های اسکاری در ایران/ «یاسمین غمگین» و «او» بررسی می‌شود

نمایش فیلم‌های اسکاری در ایران/ «یاسمین غمگین» و «او» بررسی می‌شود

«یاسمین غمگین» و «او» دو فیلم نامزد اسکار 2014 در کانون فیلم و اندیشه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون فیلم و اندیشه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران در هفته گذشته جلساتی با عنوان  «انسان در بند» برگزار کرد. در این جلسات سه اثر از نامزدهای دریافت اسکار 2014 از 12 تا 14 اسفند ماه در تالار ناصر خسرو روی پرده رفت.

فیلم های «کاپیتان فیلیپس» به کارگردانی پل گرینگراس، «12 سال بردگی» به کارگردانی استیو مک کویین، «جاذبه» به کارگردانی آلفونسو کوارون به نمایش گذاشته شد. در پایان نمایش، جلسه نقد و بررسی با حضور کارشناسانی چون حسن فرضی پور کارشناس ارشد کارگردانی و تهیه کننده صدا و سیما، حسین مهکام فیلمنامه نویس و ... با مشارکت حضار برگزار شد که به نقد و بررسی درون مایه و تکنیک ساخت فیلم ها پرداختند.

حسین آشوری، دبیر برگزاری این جلسات گفت: در هر سه این آثار کاندید شده برای اسکار تم اسارت دیده می شود و این موضوع بسیار توجه ما را جلب کرد. متاسفانه در سه سال گذشته فعالیت کانون فیلم متوقف شد اما با پیگیری موفق شدیم که دوباره این جمع را گرد هم آوریم. هدف از برگزاری چنین جلساتی علاوه بر نقد و بررسی آثار این است که مخاطب با دیدی متفاوت به آثار به روز سینمای دنیا نگاه کند. به همین دلیل بعد از پخش فیلم، جلسات نقد و بررسی را با حضور کارشناسان این رشته برگزار می کنیم که از حضار هم می خواهیم در بحث شرکت کنند.

کد مطلب 2251331

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