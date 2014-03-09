پیام خانلرخانی بعد از کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر تکواندو ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در این دوره تیم‌ها بیشتر به استفاده از جوانان تمایل نشان داده و همین جوانان و بعضا نوجوانان با آتیه تنور لیگ را گرم کردند و با ارائه نمایشی دلپذیر مقابل ملی‌پوشان نشان دادند که تکواندو ایران پویاست و می‌تواند با توجه به همین سرمایه‌ها همچنان با اقتدار در رقابتهای مختلف حضور پیدا کند.

وی در مورد تیم شهرداری ورامین گفت: ما در این دوره نسبت به سال قبل نفرات مورد نیاز خود را زودتر جذب کرده و تمرینات را نیز در بهترین زمان آغاز کردیم تا در بهترین شرایط وارد مسابقات شده و از همان ابتدا نیز با قدرت کار خود را آغاز کردیم. نفراتی را هم که جذب کردیم مطابق با شرایط خودمان بود و رقابتهای لیگ هم ثابت کرد در انتخاب خود اشتباه نداشتیم. در واقع تیم اول و دوم ما شرایط یکسانی داشت.

سرمربی شهرداری ورامین در خصوص نحوه برگزاری این دوره از مسابقات هم گفت: در کل لیگ خوبی را شاهد بودیم، اشتباهات داوران نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشت و سازمان لیگ هم اهتمام زیادی برای برگزاری مسابقات داشت. البته هوگوهای الکترونیکی مشکلاتی را ایجاد کرده بود و در واقع کمی در این لیگ آزاردهنده بود.

خانلرخانی در مورد استفاده از هوگوهای الکترونیکی هم گفت: یک نکته مهمی که در سال 92 طبق سال گذشته انجام شد استفاده از هوگوهای "دی دو" در مسابقات بود. این هوگوها در تمام لیگ ها بکار گرفته شد و همین موضوع باعث شد تا از رده های سنی پائین تکواندوکاران مبارزه و کسب امتیاز با این نوع هوگوها را که در تمام مسابقات رسمی استفاده می شود را به خوبی یاد گرفته و در آینده با حضور در تورنمنت های مختلف از این تجربه به بهترین شکل استفاده کنند.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود شهرداری ورامین با هزینه بالا و تیمی پرستاره وارد لیگ شد و به قهرمانی دست يافت هم گفت: اینکه تیم ما پرستاره است را قبول دارم، ولی هزینه بالا را خیر، تیم من را ستاره‌های جوان و با آتیه تشکیل می دهند که بدون شک در آینده از آن بیشتر خواهید شنید. ما استعداديابی کردیم، فرهاد عبداللهی، ابوالفضل یعقوبی و صادق موسوی سه جوانی هستند در ترکیب ثابت تیم ما به میدان رفته و دو نفر اول بدون باخت بودند و موسوی هم فقط یک باخت داشت، نه من هزینه بالای در تیم نداشتم و می‌توانید از سازمان لیگ بیلان مالی تیم ها را گرفته و مقایسه کنید. ما هزینه ها را مدیریت کرده و از چند تیم هم کمتر هزینه کردیم خدا را شکر با همدلی و دوستی که در تیم ایجاد شد موفق به کسب عنوان قهرمانی شدیم.

سرمربی شهرداری ورامین در مورد برنامه این تیم برای سال آینده هم گفت: تیم که حتما حضور خواهد داشت، باید با مسئولین تیم صحبت کنیم اگر ما را خواستند که برنامه ها را ارائه خواهیم داد. البته اگر در تیم باشم با حفظ همین نفرات به جوانگرایی خود ادامه خواهم داد و با ترکیب جوانتری پای به میدان رقابت خواهیم گذاشت.

خانلرخانی در پایان گفت: سال موفقی را پشت سرگذاشتم و همین موضوع حضور من را در کادر فنی تیم ملی به همراه داشت. از مسئولین فدراسیون تشکر می کنم که زحمت و کار مربیان را می ببنند. سال آینده کار دشواری برای حضور در رقابتهای گزینشی المپیک و بازیهای آسیایی پیش رو دارم که تلاش می کنم عضو موثری در کادر فنی تیم ملی باشم و بتوانیم به کمک دیگر اعضای کادر فنی نتایج درخور نام تکواندو ایران کسب کنیم.