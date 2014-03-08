دغدغه اصلی مدیران؛ تامین منابع اعتباری طرحهای عمرانی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری شامگاه جمعه در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به محدوديتهاي مالي دولت طی امسال و سال آينده، افزود: تامين منابع اعتباري مورد نياز پروژه هاي نيمه تمام در استان از دغدغه هاي اصلي مجموعه مديريت استان است.

وی اظهار داشت: در این راستا براي جذب سرمايه گذاران و استفاده از توان مالي و مشاركت بخشهاي خصوصی، تسهيل مراحل سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف عمراني در دستور كار مديران اجرايي استان قرار گرفته است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد: با تعريف راهكارهاي مشخص براي حضور سرمايه گذاران در بخشهاي توسعه اي استان نيز بتوانيم روند روبه رشدي را در سال هاي آتي شاهد باشيم .

بهادري همچنين در ادامه سخنان خود درخصوص موضوع ترافيك و مديريت ترافيك شهري، برنامه ريزي در بخش گردشگري و رونق دهي به گردشگر سلامت در استان و ضرورت بازبيني و اصلاح ساختار اداري و نيروي انساني دستگاههاي اجرايي متناسب با نيازهاي امروز مورد تاكيد قرار داد.

نماينده ولي فقيه در آذربایجان غربی و امام جمعه اروميه نيز در اين ديدار با تاكيد برخدمت رساني به مردم گفت: رسيدگي به مشكلات مردم و توجه به خواست و نياز آنان از اهم وظايف مديران و مسئولان اجرايي است كه بايد با انتخاب افرادي متعهد و متخصص در ادارات از مشكلات آنان گره گشايي نمايند.

حجت الاسلام سید مهدي قريشي در ادامه با اشاره به مشكلات ترافيكي در شهر اروميه خواستار توجه بيش از پيش مديران براي رفع اين معضل و كاهش مشكلات مردم درسفرهاي درون شهري شد .