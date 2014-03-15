تشریح سیاستهای دارویی کشور در سال 93/ حمایت از تولیدکنندگان داخلی

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: قیمت داروهای وارداتی در سال آینده به شدت کنترل خواهد شد زیرا نرخها باید به گونه‌ای باشد که برای مصرف کننده قابل پرداخت باشد.

وی با عنوان این مطلب که شاهد آرامش در بازار دارویی کشور هستیم، تاکید کرد: البته هنوز هم در تامین برخی اقلام دارویی دچار مشکل هستیم که به تدریج این کمبودها نیز رفع خواهد شد.

دیناروند با تاکید بر اجرای برنامه‌های وزارت بهداشت برای ساماندهی بازار دارویی کشور در سال 93، تصریح کرد: در سال آینده قیمت گذاری دارو به نفع تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و سیاست وزارت بهداشت در بحث واردات دارو، سختگیری خواهد بود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه قیمت گذاری داروهای تولید داخل باید طوری باشد که تولید دارو صرفه اقتصادی داشته باشد، افزود: از نظر تخصیص ارز و سیاستهای حمایتی، تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در سال آینده از سیاستهای حمایتی بیشتری، نسبت به واردات برخوردار می شوند.

دیناروند تصریح کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی و کار کنیم که بتوان در سالهای آینده از نظر میزان واردات و صادرات دارویی به شرایط تقریبا برابری برسیم.