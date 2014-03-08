نماینده اصفهان قهرمان رقابتهای لیگ دسته یک والیبال نشسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، در مسابقات مرحله نهایی تیمهای تدبیر پرداز اصفهان، صنعت مس شهربابک کرمان، انبوه سازان چالوس، فیرزو قزوین، هیات گرگان و سایپا کرج با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم تدبیر پرداز آسیا اصفهان به عنوان قهرمانی دست یافت و انبوه سازان چالوس نیز نایب قهرمان شد.
تیمهای سایپا کرج و صنعت مس شهربابک کرمان به ترتیب سوم و چهارم شدند.
بدین ترتیب پرونده رقابتهای لیگ دسته یک والیبال نشسته بسته شد و دو تیم تدبیر پرداز اصفهان و انبوه سازان چالوس به رقابتهای لیگ برتر سال 93 راه یافتند.
در رقابتهای لیگ دسته یک سال 92 ، 18 تیم در 7 منطقه با هم رقابت کردند و در مجموع 81 بازی انجام شد.
رقابتهای لیگ دسته یک والیبال نشسته با قهرمانی تیم تدبیر پرداز آسیا اصفهان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، در مسابقات مرحله نهایی تیمهای تدبیر پرداز اصفهان، صنعت مس شهربابک کرمان، انبوه سازان چالوس، فیرزو قزوین، هیات گرگان و سایپا کرج با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم تدبیر پرداز آسیا اصفهان به عنوان قهرمانی دست یافت و انبوه سازان چالوس نیز نایب قهرمان شد.
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