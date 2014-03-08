نماینده اصفهان قهرمان رقابتهای لیگ دسته یک والیبال نشسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، در مسابقات مرحله نهایی تیم‌‎های تدبیر پرداز اصفهان، صنعت مس شهربابک کرمان، انبوه سازان چالوس، فیرزو قزوین، هیات گرگان و سایپا کرج با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم تدبیر پرداز آسیا اصفهان به عنوان قهرمانی دست یافت و انبوه سازان چالوس نیز نایب قهرمان شد.



تیم‌های سایپا کرج و صنعت مس شهربابک کرمان به ترتیب سوم و چهارم شدند.



بدین ترتیب پرونده رقابتهای لیگ دسته یک والیبال نشسته بسته شد و دو تیم تدبیر پرداز اصفهان و انبوه سازان چالوس به رقابتهای لیگ برتر سال 93 راه یافتند.



در رقابتهای لیگ دسته یک سال 92 ، 18 تیم در 7 منطقه با هم رقابت کردند و در مجموع 81 بازی انجام شد.