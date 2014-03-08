به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران با اجرای مسعود فروتن و به کارگردانی مجید گیاهچی ساعت 18 امروز شنبه 17 اسفند ماه جاری در تماشاخانه‌ ایرانشهر برگزار می شود.

در این مراسم برگزیدگان این دوره در بخش های بهترین نمایشنامه تالیفی، بهترین نمایشنامه ترجمه، بهترین نمایشنامه اولی، بهترین پژوهش ادبیات نمایشی و بهترین ناشر تئاتر سال 91معرفی می شوند. در پایان مراسم کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران از استاد علی حاتمی از «منظر نمایشنامه نویسی» تقدیر می کند که در این مراسم زهرا حاتمی، لیلا حاتمی و علی مصفا نیز حضور خواهند داشت.



هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران به دبیری بهزاد صدیقی توسط کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران برگزار می شود.



