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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

نجفی عنوان کرد:

سالانه دو بار از شالیزار های سیستان و بلوچستان برنج برداشت می شود

سالانه دو بار از شالیزار های سیستان و بلوچستان برنج برداشت می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از تولید بیش از 25 هزار تن برنج به طور سالانه در این استان خبر داد و گفت: شرایط آب و هوایی در استان به گونه ای است که در یک سال زراعی دو بار کاشت و برداشت برنج انجام می شود.

رضا نجفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به رغم باورهای سایر هموطنان که این استان را خشک و بیابانی می شناسند اما وجود شرایط بسیار مناسب و مستعد کشاورزی در جنوب استان موجب شده است تا سالیانه دو بار در فصل زراعی برنج در این مناطق کاشت و برداشت شود.

وی با بیان اینکه سالیانه 25 هزار تن از شالیزار های استان برنج برداشت می شود افزود: 65 درصد این میزان تولید به پرمحصول شفق، شیرودی، ندا، نعمت، کادوس، دلفک، بوتو، سیاه، چمپا و هیر اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان های نیکشهر و قصرقند بیشترین سطح زیرکشت برنج در این استان را به خود اختصاص داده اند ادامه داد: وسعت شالیزار های این شهرستان ها به میزان 2 هزار و 800 هکتار است.

نجفی ابراز داشت: : شهرستان های نیکشهر و قصرقند تنها مناطقی از کشور هستند که در یک شالیزار دو بار در سال زراعی برنج کشت و برداشت می شود.

وی مجموع زمین های زیر کشت برنج در استان را 4 هزار و 950 هکتارعنوان کرد و گفت: متوسط تولید در هر هکتار برنج در یک مرحله کاشت و برداشت در شالیزار های استان به میزان پنج و نیم تن می رسد.

وی بیان داشت: به طور معمول در زمانی که که بسیاری از نقاط کشور شاهد بارش برف و برودت سرما هستیم اما کار خزانه گیری و کشت برنج از بهمن ماه در این استان آغاز و انتقال نشا به مزارع اصلی در اواخر اسفند انجام می پذیرد.

کد مطلب 2251524

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