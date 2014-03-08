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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

طرح اولیه ساماندهي بلوار امام حسين(ع) شهر بندرعباس تهیه شد

طرح اولیه ساماندهي بلوار امام حسين(ع) شهر بندرعباس تهیه شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مطالعات سنجش وضعيت و حوزه هاي طراحي و پيشنهادات طرح ساماندهي سيما و منظر بلوار امام حسين(ع) شهر بندرعباس در سومين جلسه كميته ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین بهرامی مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در این جلسه افزود: بلوار امام حسین(ع) یکی از خیابان های بزرگ و پرتردد شهر بندرعباس است که لزوم زیباسازی آن بیش از پیش به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه طرح مذكور توسط مهندسين مشاور تهیه شده است، بیان داشت: "مهندسين مشاور خودآوند" پس از معرفي هريك از نظام هاي طراحي كه شامل نظام حركت و دسترسي، كالبدي، زيست محيطي، تاسيسات و تجهيزات شهري، منظرشهري، فضاهاي همگاني و كاربري زمين است، به سياست گذاري ها در هريك از اين نظام ها و در نهايت به ارائه الگو پرداخته است.

بهرامی بیان داشت: در این جلسه پس از معرفي پروژه و ارائه پيشنهادات، هريك از اعضاء به بحث و تبادل نظر پیرامون طرح مذکور پرداختند.

به گفته مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، بررسی تکمیلی طرح مذکور به جلسه آتی كميته ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري استان موکول شد.

 

 

کد مطلب 2251539

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