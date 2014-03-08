شهدا با فداکاری جانفشانی استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را تضمین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی روز بزرگداشت شهدای استان در رشت افزود: اندیشه و کلام شهیدان حاصل عالی ترین ارزش های انسانی و بیانگر والاترین ایده ها و آرمان هاست.

وی اظهارداشت: شهیدان، به خون خفتگان گلگون کفنی هستند که هستی خویش را در راه تحقق اندیشه های امام راحل نثار و با فداکاری خویش، ماندگار ی و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تضمین کردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با بیان اینکه روز 22 اسفند ماه در تقویم ملی بنام روز بزرگداشت شهدا ثبت شده است، گفت: به روز بزرگداشت شهدا باید توجه بیشتری صورت گیرد.

وی تاکید کرد: پایگاه های بسیج، کانون های فرهنگی هنری مساجد و سایر نهادهای تبلیغی و هنری در معرفی این روز بیشتر کوشش کنند.

اسماعیلی اظهار داشت: در آستانه 22 اسفند ماه مصادف با سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام راحل برای خدمت گذاری به خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان بزرگوار این روزدر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است.

وی تصریح کرد: اگرچه روز بزرگداشت شهدا چند سالی است که در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده اما همه ایام و لحظه به لحظه زندگی همه متعلق به نام و یاد شهداست و تجلیل از مقام و منزلت شهدا ضروری و باید این روز در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان در ادامه به موضوع شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا اشاره کرد و یادآورشد: بنا به فرموده امام راحل " بنیاد شهید افضل بنیادها است " چون شهید افضل انسان ها است و در فضیلت خدمت به شهدا همین بس که مقام معظم رهبری می فرمایند: " فضیلت زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست".