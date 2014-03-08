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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲

درخواست رضا کیانیان از مجامع بین‌المللی برای آزادی سربازان وطن

درخواست رضا کیانیان از مجامع بین‌المللی برای آزادی سربازان وطن

رضا کیانیان بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با درخواست از مجامع بین المللی برای آزادی سربازان ربوده شده کشورمان در مرز پاکستان، حضور طیف‌های مختلف با درنظر گرفتن منافع فراجناحی در این مساله را اتفاق مبارکی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانیان در گفتگویی تلفنی با برنامه شب گذشته «هفت» در ارتباط با بیانیه جمع زیادی از اهالی فرهنگ و سینما برای آزادی سربازان ربوده کشورمان گفت: امیدواریم مجامع بین المللی کاری کنند که این بچه ها و سربازان کشورمان آزاد شوند.

کیانیان درباره این نامه که طیف زیادی از اهالی فرهنگ و رسانه آن را امضا کرده‌اند، توضیح داد: این ماجرا به همت دوستی شکل گرفت و اهالی سینما نیز با احساس مسئولیت همیشگی لبیک گفتند و پای آن را امضاء کردند.

وی افزود: سایت موزه صلح تهران نیز آماده است تا بقیه اقشار مردم هم بیانیه را امضا کنند و به دبیرکل سازمان ملل برسانند.

این بازیگر در پایان خاطرنشان کرد: همه طیف‌های مختلف پای کار آمدند و این اتفاق مبارکی است که همه منافع فراجناحی را درک کرده‌اند. اگر ما منافع فراجناحی را نفهمیم، بدون شک منافع فردی و جناحی هم به باد می‌رود. امیدوارم این اتحاد در درون سینما هم شکل جدی‌تری بگیرد.



 

کد مطلب 2251559

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