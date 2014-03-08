به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانیان در گفتگویی تلفنی با برنامه شب گذشته «هفت» در ارتباط با بیانیه جمع زیادی از اهالی فرهنگ و سینما برای آزادی سربازان ربوده کشورمان گفت: امیدواریم مجامع بین المللی کاری کنند که این بچه ها و سربازان کشورمان آزاد شوند.

کیانیان درباره این نامه که طیف زیادی از اهالی فرهنگ و رسانه آن را امضا کرده‌اند، توضیح داد: این ماجرا به همت دوستی شکل گرفت و اهالی سینما نیز با احساس مسئولیت همیشگی لبیک گفتند و پای آن را امضاء کردند.

وی افزود: سایت موزه صلح تهران نیز آماده است تا بقیه اقشار مردم هم بیانیه را امضا کنند و به دبیرکل سازمان ملل برسانند.

این بازیگر در پایان خاطرنشان کرد: همه طیف‌های مختلف پای کار آمدند و این اتفاق مبارکی است که همه منافع فراجناحی را درک کرده‌اند. اگر ما منافع فراجناحی را نفهمیم، بدون شک منافع فردی و جناحی هم به باد می‌رود. امیدوارم این اتحاد در درون سینما هم شکل جدی‌تری بگیرد.





