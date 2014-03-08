تاسیس پمپ بنزین در فضا/ تأمین سوخت سفر به ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اکنون برنامه هایی برای ایجاد یک بارانداز سوخت در مدار زمین دارند که بر اساس آن قرار است یک پمپ بنزین در فضایی بین زمین، ماه و خورشید قرار بگیرد تا تعادل گرانشی آن نیز حفظ شود.

اجرامی در این نقاط قرار دارند در جای خود حفظ می شوند و همان موقعیت نسبی را با زمین و ماه نگه می دارند.

به این ترتیب، ماموریت های آینده به ماه به زودی در کنار یک بارانداز سوخت یعنی جایی بین زمین و ماه پهلو می گیرد، سوخت مورد نیاز موشک خود را تامین کرده و سفر خود را به سوی سطح ماه ادامه می دهد.

مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست (MIT ) می گویند قرار گرفتن پمپ بنزین در مدار، نیاز به حمل سوخت اضافی از زمین را از بین می برد و وقتی فضاپیما سوخت کمتری به همراه داشته باشد می تواند محموله های بیشتر دیگری از جمله تجهیزات علمی بزرگ تر با خود حمل کند.

دانشمندان ایده شناور سازی یک سایت ذخیره سازی را در مدار زمین مطرح کرده اند.

فضاپیماهایی که به سوی ماه می روند می توانند سوخت پشتیبان و احتمالی با خود ببرند و در بازگشت به سوی زمین اگر به این سوخت نیازی نداشته باشند می توانند آن را در این پمپ بنزین بریزند.

در طول زمان، ذخیره سوختی این پمپ افزایش می یابد. در این حالت اگر در آینده ماموریت بزرگی به ماه صورت گیرد، موشک نیازی به ذخیره سوختی زیادی نخواهد داشت و در نتیجه می تواند محموله های بزرگ تری را با خود ببرد.

این فضاپیماها می توانند در کنار این پمپ بنزین مداری توقف کرده و سوخت مورد نیاز خود را برای فرود بر روی ماه بردارند.

طی چند دهه اخیر، دانشمندان طرح های مختلفی را برای تامین سوخت فضاپیماها مطرح کرده اند از جمله ساخت یک ایستگاه تولید سوخت بر روی ماه ،ارسال مخازن سوخت به این قمر و پمپ بنزین های شناور . اما اکثر این ایده ها هزینه های گزافی در پی داشته و نیازمند سرمایه گذاری های بلند مدت است.

محققان MIT دو طرح کم هزینه برای این پمپ بنزین شناور عرضه کرده اند که هزینه های بلند مدت ندارد.

هر دو طرح، از این مزیت سود می برند که هر فضاپیما در ماموریت به ماه یک محموله از سوخت احتمالی که فقط در مواقع ضروری استفاده می شود با خود می برد.

در اغلب موارد، این سوخت پشتیبان بی استفاده مانده و اغلب بر روی ماه رها می شود و یا در زمان بازگشت فضاپیما به اتمسفر زمین، سوزانده می شود.

محققان MIT پیشنهاد کرده اند که این سوخت احتمالی ماموریت های پیشین برای تامین سوخت فضاپیماهای بعدی استفاده شود.