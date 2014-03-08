به گزارش خبرگزار مهر، به نقل از اداره كل تبليغات دفاعی وزارت دفاع ؛به موجب تبصره ذيل ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7 شهريور سال 1390 مجلس شوراي اسلامي، خريد و حمل مواد محترقه غيرمجاز كه براي جشن‌ها و مراسم استفاده مي‌شود مستوجب جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا ده ميليون ريال است.

مواد محترقه‌اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.

اين گزارش در ادامه افزود:ماده 4 آئين نامه اجرايي قانون ياد شده، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را موظف نموده است تا مصاديق مواد محترقه موضوع ماده 12 فوق را تهيه و منتشر نمايد. مواد قانوني اشاره شده تصريح نموده‌اند:ساخت و توليد داخلي، همچنين واردات و فروش عمده مواد محترقه (اقلام نورافشاني) بدون مجوز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد.

به استناد مواد قانوني فوق، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح فهرست اقلام 40 گانه مواد محترقه بي‌خطر براي نورافشاني سبك جهت استفاده مردم عادي را بدين شرح اعلام نموده است:

كهكشهان 2 اينچ ( 1-6-25-50SHOT)، كهشكشان 2 اينچ پنج عددي (شليك همزمان) ، كهشكان 2 اينچ سه عددي (شليك همزمان) ، چلچله20 ميلي‌متري (SHOT 36)، چلچله 20 ميلي‌متري (SHOT 72) ، چلچله 20 ميلي‌متري (SHOT 7) ، چلچله 20 ميلي‌متري دستي ،چلچله 20 ميلي‌متري 5 عددي (شليك همزمان) ، چلچله 20 ميلي‌متري 10 عددي ( شليك همزمان) ، چلچله 20 ميلي‌متري 25 عددي ( شليك همزمان) ،آبشار 90 ميلي‌متر، آبشار 75 ميلي‌متر، آبشار سرو، آبشار شقايق، آبشار رز، آبشار مينا، آبشار 30 ميلي‌متري، آبشار 20 ميلي‌متري، آبشار 15 ميلي‌متري، آبشار دستي بزرگ، آبشار دستي كوچك ، آبشار سرد دستي، آبشار سرد بزرگ ، آبشار سرد كوچك ، آبشار سرد (همراه با قيد) ، آبشار بنفشه، دود رنگي، كهكشان دود رنگي، موشك ، فرفره ، پروانه كوچك ، پروانه بزرگ، مشعل 6 ، مشعل 10 ، مشعل هشدار 20 دقيقه‌اي، مشعل هشدار اتوماتيك، چرخ و فلك ، فشفشه وكهكشان 2 اينچ ويژه و يك اينچ

اين وزارتخانه همچنين اقلام 18 گانه نورافشاني سنگين توليد ناوگستر اصفهان كه شامل ؛كهكشان 12 اينچ ، كهكشهان 10 اينچ در افكت‌هاي مختلف (قرمز، سبز، زرد، سفيد، مختلط، نخل، چتر، باراني، خورشيد) ، كهكشان 10 اينچ دو افكت، كهكشان 10 اينچ دو زمانه، كهكشان 7 اينچ ، كهكشان 5 اينچ، كهكشان 5 اينچ ويژه ، كهكشان 5 اينچ سه عددي (شليك همزمان) ، كهكشان 4 اينچ، كهكشان 4 اينچ ويژه ، كهكشان 4 اينچ ( پنج عددي شليك همزمان) ، كهكشان 3 اينچ، كهكشان 13 اينچ ويژه ، كهكشان 13 اينچ ويژه ( پنج عددي شليك همزمان) ، مشعل آتش زنه ، چلچله 30 ميلي متر، چلچله 40 ميلي‌مترو چلچله 10 ميلي متر مي‌شود را صرفاً براي استفاده و بهره‌برداري شركت‌هاي داراي مجوز و افراد آموزش ديده مجاز مي‌داند و متذكر مي‌شود كه افراد عادي به هيچ عنوان از اين دست اقلام محترقه استفاده ننمايند.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پايان با اشاره به ديگر اقلام نورافشاني سبك نظير؛ شمعك جرقه‌زن، آبشار، ستاره جادويي و انواع فرفره تأكيد كرد: اين اقلام فقط از سوي شركت‌هاي مجاز و با بدنه مقوايي قابل توليد و بهره برداري مي‌باشند.

ح.اب1529