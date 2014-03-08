پنجمين محفل انس باقرآن شهرستان سيريك برگزار شد

اسحاق ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پنجمين محفل انس با قرآن شهرستان سيريك با حضور حاج حميد شاكرنژاد قاري برجسته كشور و حافظ روشن دل كشور حاج احمد دباغ در شهرستان سيريك در حسينيه روتان برگزار شد.

ذاكري افزود: قاري نوجوان كشور محمد بابا كه از طريق شبكه قرآن و معارف سيما شناسايي و در اين محفل با عظمت دعوت شده بود توانست با قرائت زيبايش كمك زيادي به جذب مخاطبين نوجوان منطقه به سمت و سوي قرآن داشته باشد.

وی اضافه كرد: گروه همخواني بلدالامين شهرستان ميناب نيز با اجراي دو اثر متفاوت، بسيار شنيدني و جذاب برنامه خود را اجرا كرد و در حاشيه اين برنامه كتاب "بايدها و نبايدهاي فرهنگي" اثر كيومرث افضلي و رضاشمالي از كانون فرهنگي بعثت كرپان كه به بررسي رذايل اخلاقي و فضايل اخلاقي مي پردازد رونمايي شد.

وي تصريح كرد: اين برنامه با همت ستادبرگزاري محافل انس باقرآن شهرستان سيريك و روستاي روتان براي پنجمين سال متوالي به ميزباني كانون موعود روتان باشركت پر شور مردم اهل سنت و شيعه شهرستان برگزار شد.

وي از حمايت و همكاري دبيرخانه كانون هاي مساجد هرمزگان و از كليه نهادهاي فرهنگي تشكر و ابراز اميدواري كرد با انجام چنين برنامه هايي زمينه نيل به هدف نهايي كه آموزش قرآن، گسترش حفظ قرآن و عمل مفاهيم بلند قرآني و سوق توجهات به سوي مفايم قرآن است دست يابيم.

طاهريان معاون ستادعالي كانون هاي مساجدكشور،حجت الاسلام مرسلي عضو دفتر مشاروين امور بين الملل مقام معظم رهبري، مسئولان نهادهاي فرهنگي و قرآني استان و شهرستان در اين برنامه شرف حضور داشتند.