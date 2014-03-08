توسعه شهرک های صنعتی قزوین بر اساس سند آمایش سرزمین انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر شنبه در سومین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: مسئولان در طرح مسائل نباید دنبال تقابل باشند و جبهه گیری کنند بلکه با هم اندیشی و طرح مسائل بدنبال راهکار باشند.

وی افزود: هنر جلسات شورای گفتگو باید رفع تقابل و جبهه گیری باشد لذا تاکید داریم در این نشست ها همه مسائل مطرح شده و با دید مشترک به رفع موانع برای تسریع در امور دست یابیم.



استاندار یادآورشد: بدلیل شرایط بد اقتصادی شاید برخی دستگاههای خدمات رسان مانند آب، برق و گاز در تامین هزینه های خدماتی خود با مشکل مواجهند که اگر واحدها و شهرک های صنعتی در پرداخت بدهی خود همکاری لازم را نداشته باشند کارها خوب پیش نمی رود.



این مسئول بیان کرد: زمینهای کرج تا قزوین را مانند گوشت قربانی توزیع کرده ایم و اگر این روند ادامه پیدا کند برای اجرای طرح های مهم توسعه ای و علمی دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: با این روند دیگر جای نفس کشیدن برای استان نمی گذاریم و توسعه در آینده دچار مشکل خواهد شد و اگر طرحی مانند شتابگر ملی نیازمند 50 هکتار زمین باشد قادر نیستیم تامین کنیم.



چارچوب اقتصاد مقاومتي در دستور كار شورا قرار گيرد



استاندار قزوين تاكيد كرد: چارچوب اقتصاد مقاومتي در دستور كار شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان قرار گيرد.



روزبه گفت: جلسه شورای گفتگو يكي از جلسات جدي استان است و باید اطلاعات و اخبار در خصوص ميزان كشفيات و مبارزه با قاچاق و تاثير آن در استان، وضعيت بورس، اشتغال، مجوزهاي جديد، بهره برداري و تعطيلي واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي، و گزارش هاي مالي حد فاصل جلسات، بدهي هاي معوقه در جلسات شوراي گفتگو بايد مطرح و مورد بررسي و تبادل نظر اعضا قرار گيرد.



استاندار در ادامه تصريح كرد: در خصوص تعداد و ميزان واحدهاي صنعتي كه داراي مشكل هستند و كمتر از ظرفيت خود فعاليت دارند نيز بايستي اطلاعات دقيق لازم در اين جلسه مطرح شود و راهکارهایی نیز ارائه شود.



وی افزود: سند آمايش قزوين آماده شده و تاکید جدی داریم در احداث واحدهاي صنعتي بر اساس اين سند صورت گيرد و ميزان ظرفيت هاي خالي شهرك هاي صنعتي استان بايد بررسي لازم صورت گيرد.

روزبه اظهارداشت: لازم است اقتصاد مقاومتي در دستور كار شورا قرار گيرد زيرا بسياري از بندهايي كه مقام معظم رهبري در اين حيطه تدوين شده مي توانيم در استان پيشتاز باشيم و براي آن دستورالعمل اجرايي تدوين كنيم.



وی گفت: با توجه به اهميت اين شورا بايد آخرين حرف ها در مباحث مختلف از اين جمع نهادينه و اجرايي شود.

در اين جلسه گزارشي از وضعيت واحدهاي مشكل دار توليدي، صنعتي و معدني استان توسط كميته صنعت و معدن ارائه شد.

در این جلسه حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین و مسعود نصرتی شهردار نیز حضور داشتند.