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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

دیودیده خبرداد:

چهار نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در کهگیلویه و بویراحمد گشایش یافت

چهار نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در کهگیلویه و بویراحمد گشایش یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد از راه اندازی چهار نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در چهار شهر استان به مناسبت ایام نوروز خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده پیش از ظهر شنبه در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه بهاره یاسوج به خبرنگاران گفت: این نمایشگاهها در شهرهای یاسوج، گچساران، دهدشت و باشت دایر شده است.

وی بیان کرد: این نمایشگاهها با هدف دسترسی همشهريان به كالاهاي مورد نياز با قيمت مناسب، ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا، كنترل قيمتها و کمک به اقشار کم درآمد افتتاح می شوند.

دیودیده بیان داشت: در این نمایشگاهها کالاهای مختلف شامل پوشاک، کفش، میوه، مواد غذایی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، آجیل و شیرینی با تخفيف 15 تا 20 درصد عرضه می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در شهر یاسوج، 240غرفه، گچساران 200، دهدشت 150 و باشت 50 غرفه پیش بینی شده است.

وی گفت: كار نظارت در زمينه تخلفات صنفي اين نمايشگاه ها از طريق بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزيرات حكومتي و امور صنفي انجام مي شود و بازرسان تا پايان كار اين نمايشگاه ها حضور فعال خواهند داشت.

دیودیده در خصوص علت عدم برگزاری این نمایشگاه در دیگر شهرهای استان گفت: شهرهای کوچک، بخش ها و دهستانها آمادگی برگزاری این نمایشگاه را نداشتند اما در این مناطق فروشگاههای عرضه فوق العاده دایر خواهد شد.

این مسئول همچنین به برگزاری نمایشگاه بهاره در شهر یاسوج اشاره کرد و گفت: 240 غرفه در نمايشگاه بهاره این شهر برپا شده است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر کیفیت و قیمت کالاها هنگام برپایی نمایشگاه با جدیت پیگیری می‌شود، گفت: عابر بانک سیار، آتش نشانی، اوژانس همچنین وسایل حمل و نقل عمومی برای این نمایشگاه ها در نظر گرفته شده است.

دیودیده یادآور شد: نمايشگاه فروش بهاره به مدت 10 روز و در محوطه سردخانه تعاونی روستایی واقع در جاده شرف آباد خدمات و کالاهای مختلف را عرضه می کند.

کد مطلب 2251624

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