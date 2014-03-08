چهار نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در کهگیلویه و بویراحمد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده پیش از ظهر شنبه در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه بهاره یاسوج به خبرنگاران گفت: این نمایشگاهها در شهرهای یاسوج، گچساران، دهدشت و باشت دایر شده است.

وی بیان کرد: این نمایشگاهها با هدف دسترسی همشهريان به كالاهاي مورد نياز با قيمت مناسب، ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا، كنترل قيمتها و کمک به اقشار کم درآمد افتتاح می شوند.

دیودیده بیان داشت: در این نمایشگاهها کالاهای مختلف شامل پوشاک، کفش، میوه، مواد غذایی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، آجیل و شیرینی با تخفيف 15 تا 20 درصد عرضه می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در شهر یاسوج، 240غرفه، گچساران 200، دهدشت 150 و باشت 50 غرفه پیش بینی شده است.

وی گفت: كار نظارت در زمينه تخلفات صنفي اين نمايشگاه ها از طريق بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزيرات حكومتي و امور صنفي انجام مي شود و بازرسان تا پايان كار اين نمايشگاه ها حضور فعال خواهند داشت.

دیودیده در خصوص علت عدم برگزاری این نمایشگاه در دیگر شهرهای استان گفت: شهرهای کوچک، بخش ها و دهستانها آمادگی برگزاری این نمایشگاه را نداشتند اما در این مناطق فروشگاههای عرضه فوق العاده دایر خواهد شد.

این مسئول همچنین به برگزاری نمایشگاه بهاره در شهر یاسوج اشاره کرد و گفت: 240 غرفه در نمايشگاه بهاره این شهر برپا شده است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر کیفیت و قیمت کالاها هنگام برپایی نمایشگاه با جدیت پیگیری می‌شود، گفت: عابر بانک سیار، آتش نشانی، اوژانس همچنین وسایل حمل و نقل عمومی برای این نمایشگاه ها در نظر گرفته شده است.

دیودیده یادآور شد: نمايشگاه فروش بهاره به مدت 10 روز و در محوطه سردخانه تعاونی روستایی واقع در جاده شرف آباد خدمات و کالاهای مختلف را عرضه می کند.