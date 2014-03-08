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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

میرزایی در گفتگو با مهر:

افتتاحیه جشنواره ملی فرهنگی و هنری کارکنان سپاه در کرمانشاه برگزار شد

افتتاحیه جشنواره ملی فرهنگی و هنری کارکنان سپاه در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه گفت: مراسم افتتاحیه جشنواره کشوری فرهنگی و هنری ویژه کارکنان سپاه در گلزار کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه، با حضور فرماندهان و سرداران ارشد سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان، مراسم افتتاحیه جشنواره کشوری فرهنگی و هنری ویژه کارکنان سپاه در گلزار کرمانشاه برگزار شد.

سرهنگ بهرام میزرایی، صبح شنبه در حاشیه این جشنواره کشوری فرهنگی و هنری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره در بخشهای بسیار متنوعی با حضور بیش از 250 شرکت کننده از استانهای کشور برگزار می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه گفت: این جشنواره در سه رشته "تواشیح"، "تئاتر" و سرود به مدت روز در استان کرمانشاه برگزار می شود.

میرزایی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در این جشنواره از یادمان شهدای "مرصاد" بازدید خواهند داشت، افزود: کار داوری این جشنواره را داورانی از کشور برعهد خواهند داشت.پ

وی بیان داشت: برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند در بالا بردن سطح علمی و فرهنگی نیروهای رسمی و همچنین سربازان وظیفه در سپاه را بیش از پیس ارتقا ببخشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه در پایان گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره ظهر یکشنبه 18 اسفندماه در مجتمع فرهنگی بعثت کرمانشاه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 2251633

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