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۱۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۷:۲۵

سرمربي تيم فوتبال فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران :

حريف را دست كم گرفتيم تا يك شكست سنگين را متحمل شويم

حريف را دست كم گرفتيم تا يك شكست سنگين را متحمل شويم

سرمربي تيم فولاد خوزستان گفت : شكست مقابل استقلال اهواز نتيجه ساده انديشي و دست كم گرفتن حريف بود و اميدوارم بازيكنان از اين شكست در نخستين گام تجربه خوبي كسب كرده باشند .

به گزارش خبرنگار"مهر" ملادن فرانچيچ سرمربي تيم فولاد خوزستان كه درپايان ديدار تيمش مقابل استقلال اهوازدرجمع خبرنگاران سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود : بازيكنان فولاد زماني كه دو گل ازحريف پيش افتادند گمان كردند به راحتي مي توانند اين ديداررا با يك نتيجه پرگل به پايان ببرندوهمين دست كم گرفتن حريف باعث شد يك شكست سنگين را درنخستين گام متحمل شويم .
فرانچيچ اضافه كرد : به اعتقاد من نتيجه تساوي 3-3 در اين ديدار عادلانه تر بود و بازيكنان فولاد در نيمه دوم فرصت هاي زيادي براي گلزني داشتند كه نتوانستند از آنها استفاده كنند كه اميدوارم مشكل گلزني ما در بازيهاي آينده بر طرف شود .

وي با تاكيد بر اينكه امسال ، فصل دشواري پيش روي قهرمان دوره گذشته ليگ برتر قراردارد تصريح كرد : بي ترديد فولاد براي دفاع ازعنوان قهرماني خود بازيهاي سختي را در پيش دارد و همه تيمها با انگيزه اي مضاعف برابرفولاد قرارخواهند گرفت كه اين امرمي طلبد تمام بازيكنان با نيرويي دوچندان در تمرينات و مسابقات شركت و شايستگي هاي خود را نظير فصل گذشته ثابت نمايند .
سرمربي فولاد خوزستان در پاسخ به اين سئوال كه دريافت 8 گل طي دو مسابقه ازسوي خط دفاعي فولاد را چطور ارزيابي مي كنيد گفت : اين نتايج جزئي از فوتبال است و در فوتبال هيچ چيز قابل پيش بيني نيست با اين وجود مي پذيرم كه دفاع فولاد در طول دو مسابقه گذشته در حد انتظار ظاهر نشده و تلاش خواهيم كرد در ديدارهاي آينده اين مشكل را بر طرف كنيم .

کد مطلب 225164

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