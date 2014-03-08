رفع چالش های منابع طبیعی نیازمند تلاش همگانی است/ خبرنگار مهر زنجان به عنوان خبرنگار سبز انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اسکندری قبل از ظهر شنبه در مراسم جشن نهال کاری با بیان اینکه حوزه منابع طبیعی حوزه گسترده و تاثیرگذار در زمینه پیشرفت و توسعه است افزود: آسیب شناسی وضعیت موجود منابع طبیعی و بهره برداران محلی و شناسایی راهکارها ضروری است و باید روندی ایجاد شود تا جامعه نسبت به حفظ منابع طبیعی حساس باشد.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی بستر حیات و توسعه پایدار و پشتوانه بخش کشاورزی است افزود: باید مطالعه گسترده با هدف آسیب شناسی وضعیت موجود منابع طبیعی و بهره برداران محلی صورت بگیرند.

اسکندری با تاکید بر ضرورت شناسایی و معرفی راهکارها مناسب جهت تحقق رشد فراگیر در این بخش و محیط زیست با رعایت اصول و مبانی افزود: نقش منابع طبیعی در تولید و حفظ خاک، تامین غذا، تولید اکسیژن یک نقش کلیدی و اساسی است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: متاسفانه برخی بهره برداری های غیر اصولی و بیش از توان اکولوژیکی عرصه ها، نه تنها سبب تخریب و اتلاف منابع ذی قیمت آب، خاک و پوشش گیاهی"تنوع زیستی" در بالا دست حوضه های آبخیز می شود.

همچنین سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان در این آئین با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی بر توسعه کیفی زندگی انسانها تاثیر گذار است گفت: توجه به این امر مهم سلامتی مردم را به دنبال دارد .

عصفوری نیز به موهبت بزرگ منابع الهی اشاره کرد و افزود : خداوند برکت و سرمایه گرانقدر منابع طبیعی را به انسانها داده و باید قدر این نعمت بزرگ را بدانیم.

وی کاشت نهال را بسیار ارزشمند یاد کرد و گفت: ارزش کاشت نهال به اندازه ای است که در قرآن مکررا به آن سفارش شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان اظهار داشت: حیات انسان از آب شروع می شود و زندگی بشر با آب امکان پذیر است بنابراین استفاده بهینه از آن باید مورد توجه ویژه باشد.

عصفوری، با بیان اینکه بیش از 97 هزار هکتار از استان را جنگلها و مراتع تشکیل می دهند گفت: درختان بزرگی در استان نداریم ولی با این همه این درختان کوچک که در استان وجود دارد اکوسیستم خاصی ایجاد می کنند.

وی تاکید کرد:ما انسانها وظیفه بزرگی و سنگینی را بر دوش داریم چرا که باید از منابع طبیعی به خوبی حفاظت کنیم و این امانت خداوند را به خوبی به نسل آینده تحویل دهیم.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان بر ضرورت توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کاشت یک نهال توسط هر ایرانی تأکید کرد.

عصفوری تاکید کرد: منابع طبیعی در کاهش آلودگی بسیار مثمر ثمر است.

خبرگزاری مهر و خبرنگار این خبرگزاری مهر در استان زنجان به عنوان رسانه و خبرنگار سبز انتخاب شدند.

خبرگزاری مهر به عنوان رسانه سبز و زهرا مقدمی، خبرنگار این خبرگزاری به عنوان خبرنگار سبز با اهدا لوح تقدیر و هدیه ویژه تجلیل شد.

در این آئین تجلیل که با حضور حجت الاسلام خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان، مدیرکل منابع طبیعی و نماینده ولی فقیه در دانشگاه آزاد و رئیس دانشگاه آزاد برگزار شد از احمد حسنی سرپرست روزنامه همشهری در استان زنجان نیز تجلیل شد.

