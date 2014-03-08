مسابقات "مائده"، "تسنيم" و "راه روشن" در مشهد برگزار شد

حجت الاسلام رحيم خطيبي با بيان اينكه اين سري از مسابقات در دو بخش قرآن و نهج البلاغه بود گفت: مسابقه مائده و تسنيم يك مسابقه قرآني است و در بخش نهج البلاغه نیز مسابقه راه روشن برگزار شد

خطيبي با اشاره به اينكه‌ مسابقه قرآني مائده و تسنيم در طرح هاي مجزا و در طرح مجزا انجام شد افزود: در يك بخش حفظ و در بخش ديگر اين طرح مسابقه تفسير سوره مباركه ملك به شكل كتبي برگزار شد.

وي با بيان اينكه مسابقه قرآني مائده و تسنيم تاكنون در شهرستان هاي ديگر خراسان رضوي برگزار شده است گفت:‌ اين مسابقه در مشهد و در ساعت 9 روز جمعه برگزار شد.

كارشناس دارالقرآن اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به اينكه ثبت نام اين سري از مسابقات به مدت 20 روز انجام گرفته است افزود:‌ زمان اين ثبت نام از تاريخ 25 دي تا تاريخ 25 بهمن اعلام شده بود.

وي با بيان اينكه در كل استان سه هزار و 400 نفر براي اين دوره از مسابقات داوطلب شده بودند ادامه داد:‌ از اين تعداد 300 نفر شركت كننده مشهدي داريم.

خطيبي اظهار كرد: هدف از برگزاري اين مسابقات توسعه فرهنگ و شناسايي استعدادهاي قرآني در جامعه و ارتقاي آگاهي هاي عمومي قرآني و ايجاد شور و نشاط در بين افراد جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان است.

وي با اشاره به اينكه اين سري از مسابقات در سالن اجتماعات اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي برگزار شد گفت:‌ در پايان مسابقات به 70 برگزيده جوايزي اهداء خواهد شد.

كارشناس دارالقرآن اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي همچنين از برگزاري هم زمان مسابقه راه روشن در بخش نهج البلاغه خبر داد.

وي با بيان اينكه در اين مسابقه حدود 200 نفر شركت كرده اند افزود:‌ مسابقه راه روشن در سطح استان برگزار شد.

خطيبي با اشاره به اينكه رويكرد اين مسابقه مفاهيم نهج البلاغه است گفت: اين سري از مسابقات به شكل سالانه برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه سئوالات اين مسابقه از كتاب راه روشن انتخاب مي شود اعلام كرد:‌ اين كتاب از طريق مؤسسه هايي كه ثبت نام داوطلبان را انجام داده اند در اختيار آنان قرار داده شده است.