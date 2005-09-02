حمله به اماكن مقدس و كشتار پيروان مذاهب حربه‌ اي تفرقه ‌افكنانه براي تامين منافع صهيونيسم بين ‌الملل است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بخشي از اين بيانيه آمده است: در روزهاي اخير در حالي كه امت اسلامي آماده برگزاري جشن‌ هاي مبعث رسول اكرم (ص) مي‌ شد، جنايتي بزرگ در جوار يكي از اماكن مقدس و مورد احترام مسلمانان در كشور عراق رخ داد كه دل همه انسان‌ هاي آزاده جهان را مالامال از درد و اندوه ساخت.

اين بيانيه مي افزايد : حمله تروريستي به كاظمين و قتل‌ عام صدها انسان مظلوم كه سال‌ ها تحت ستم ديكتاتوري صدام بوده ‌اند و اكنون نيز طعم تلخ اشغال و تجاوز به سرزمينشان را با همه‌ وجود لمس مي‌ كنند، تنها يك واقعه غم ‌انگيز نيست، بلكه شواهد و قرائن موجود نشان مي‌ دهد فجايعي از اين دست كه شباهت زيادي به نسل‌ كشي‌ ها در فلسطين و لبنان دارد، نمي‌ تواند توسط كساني هدايت شود كه دل در گرو اسلام و حتي اديان الهي دارند.



مجمع نيروهاي خط امام در بخش ديگري از بيانيه خود تصريح كرد: حمله به اماكن مقدس و كشتار پيروان مذاهب، حربه‌ اي تفرقه ‌افكنانه است كه معمولا با اهداف استعماري از سوي عوامل قدرت ‌هاي بزرگ صورت مي‌ گيرد و امروز در هر جا و هر نقطه‌ اي كه رخ دهد، تامين ‌كننده اهداف شوم صهيونيسم بين ‌الملل است.



اين مجمع ادامه داد : بديهي است در شرايطي كه مردم عراق آماده مي ‌شوند تا با تصويب قانون اساسي و استقرار نهادهاي قانوني دوران جديدي از حيات سياسي و اجتماعي خود را آغاز كنند، چنين حوادثي ضمن ايجاد اختلاف، بهانه بيشتري براي تداوم حضور اشغالگران كه به نام تامين امنيت در عراق هستند، فراهم مي ‌سازند.

اعضاي اين تشكل سياسي اين سوال را طرح كرده اند كه "چرا با وجود حضور سرتاسري نيروهاي اشغالگر در عراق هر روز بر تعداد و ابعاد چنين حوادث هولناكي افزوده مي ‌شود" و در ادامه متذكر شدند كه مخاطبان آنان، تا كنون به اين سوال پاسخ نداده اند.

مجمع نيروهاي خط امام (ره) در خاتمه، ضمن تسليت اين حادثه به محضر امام عصر(عج) و مردم مصيبت‌ ديده عراق، ضرورت هوشياري و دقت نظر همه‌ گروه ‌هاي سياسي و مذهبي عراق و جهان اسلام را مورد تاكيد قرار داده و از آنان خواستند پيش از آن‌ كه صهيونيسم فتنه ديگري در منطقه استراتژيك خاورميانه و كشور مسلمان عراق كه مهد اديان الهي است، به وجود آورد، با وحدت و همدلي و با اتكا به توان و نيروي داخلي ، صلح و امنيت براي مردم مظلوم عراق در اين كشور نهادينه كنند.