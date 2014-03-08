34 میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله منتظری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی 11 ماهه امسال بیش از 34 میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان پرداخت شده است.

وی بیان داشت: این میزان اعتبار برای بهسازی، نوسازی، تعمیر و احداث مسکن مددجویان تحت پوشش این نهاد صرف شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان بیان داشت: در مجموع در مدت زمان یاد شده دو هزار و 82 واحد مسکن برای مددجویان تحت پوشش این نهاد احداث، تعمیر و بهسازی شده است.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری کلاسهای آموزشی برای نوعروسان و مددجویان در شرف ازدواج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش از دو هزار و 398 نفر در این کلاسهای آموزشی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هفت هزار و 303 دانشجو تحت پوشش این نهاد در لرستان هستند تصریح کرد: همچنین هم اکنون 15 هزار و 925 دانش آموز نیز از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان بهره مند هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان یادآور شد: امسال بیش از 19 میلیارد و 50 میلیون ریال به دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش این نهاد کمک هزینه آموزشی پرداخت شده است.