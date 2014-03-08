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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۱۱

منتظری:

34 میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد لرستان پرداخت شد

34 میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد لرستان پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از پرداخت 34 میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله منتظری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی 11 ماهه امسال بیش از 34 میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان پرداخت شده است.

وی بیان داشت: این میزان اعتبار برای بهسازی، نوسازی، تعمیر و احداث مسکن مددجویان تحت پوشش این نهاد صرف شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان بیان داشت: در مجموع در مدت زمان یاد شده دو هزار و 82 واحد مسکن برای مددجویان تحت پوشش این نهاد احداث، تعمیر و بهسازی شده است.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری کلاسهای آموزشی برای نوعروسان و مددجویان در شرف ازدواج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش از دو هزار و 398 نفر در این کلاسهای آموزشی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هفت هزار و 303 دانشجو تحت پوشش این نهاد در لرستان هستند تصریح کرد: همچنین هم اکنون 15 هزار و 925 دانش آموز نیز از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان بهره مند هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان یادآور شد: امسال بیش از 19 میلیارد و 50 میلیون ریال به دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش این نهاد کمک هزینه آموزشی پرداخت شده است.

کد مطلب 2251660

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