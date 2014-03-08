کمک به هم نوع سنت رسول خدا است

مهدی رفیعی دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم خرمشهر در نیکوکاری مثال زدنی هستند، گفت: در هفته نیکوکاری مراسمات خوبی با حضور مردم، مسئولین، دانش آموزان و اولیای آنها در مدارس خرمشهر برگزار شد.

وی عنوان کرد: در هفته ای که گذشت مراسم نمادین جشن نیکوکاری با حضور فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، ریاست شورای اسلامی، معاون اداره ارشاد اسلامی، سرپرست معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خرمشهر در مدرسه دخترانه یاس فرهنگیان از سوی انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش شهرستان و کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان برگزار شد.

مدیر اداره آموزش و پرورش خرمشهر تصریح کرد: ایجاد و جایگاه فکری و ذاتی آموزش و پرورش در بدنه جامعه باعث شده از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در همه مدارس شهرستان استفاده شود.

رفیعی دهکردی ادامه داد: نماز خواندن و کمک نمودن به افراد یک ارزش است اما باید با برنامه ریزی منسجم در حفظ و صیانت از ارزشهای خوب و مورد تاکید ائمه معصومین (ع) نهایت تلاش خود را به کار ببریم.

وی از نیکو کاری به عنوان یکی از صفات زیبا یاد کرد و گفت: برانگیختن پیامبران و انبیاء با هدف تعاون و مساعدت به مردم بوده و کمک به همنوع جزء مکارم اخلاق و یکی از سنتهای پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)، حرف دین و حرف ارزشی انقلاب اسلامی برای ما است.

مدیر اداره آموزش و پرورش خرمشهر اظهار کرد: مردم خرمشهر در نیکوکاری مثال زدنی هستند و خیرین و مردم این شهر این امر را ثابت کرده اند.

رفیعی دهکردی ابراز امیدواری کرد با تداوم اين گونه مراسمات بتوان به ارزشهاي خوب جامعه اسلامي اهميت داده و در اين راستا گامهاي موثرتر و محکمتري برداشته شود.