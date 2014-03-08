حجت الاسلام هادی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به سخنان مقام معظم رهبری در جمع رئیس و اعضای مجلس خبرگان اشاره کرد و اظهار داشت: باید دوباره وظایف را بازنگری کرد و واقعیت این است که مردم ما در همه صحنه ها حضور فعال دارند.

وی گفت: باید قدر این مردم و ارزش جوانانی که در اوایل انقلاب نبودند و امروزه اینگونه در میدان هستند و پای ارزش ها ایستادند را باید دانست.

امام جمعه شهرستان پارسیان با اشاره به اقتصاد مقاومتی و آن که نباید امروزه لحظه ای از دشمن غافل شد، اظهار داشت: یک نمونه بارز از اقتصاد مقاومتی در این شهرستان صنایع انرژی بر است که مشکلات آب آن را مسئولان باید حل کنند که هرچه سریعتر زمینه اشتغال فراهم گردد و باید از همه ظرفیت ها و منابع خدادادی بهره لازم را ببریم.

حجت الاسلام میرزایی گفت: نسبت به خواسته های مردمی کوتاهی نکنید و عده ای بجای همه مردم در بحث الحاق و صنایع انرژی بر تصمیم نگیرند و ببینند حرف مردم چیست که در پیشگاه خداوند منان باید جوابگو باشیم.

وی ضمن سفارش به رعایت تقوای الهی، گفت: تقوا بهترین توشه شما برای آخرت و رسیدن به منزل نهایی می باشد و آنچه به کار فردای قیامت می آید رعایت کردن تقواست.