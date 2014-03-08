شهید محمودی؛ یار دیرین شهید چمران در جنگهای نامنظم/ تاریخ ورامین هیچگاه سید مصطفی را فراموش نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه اسفند ماه مصادف است با شهادت مردی بزرگ از دیار 15 خرداد است، مردی که با رشادت و سلحشوری نشان داد که پرورش یافته مکتب حسینی و فارغ التحصیل حقیقی کلاس علی بن ابی طالب(ع) است.

سید مصطفی محمودی نشان داد که بزرگی و عظمت به سن نیست و می توان در 23 سالگی به بالاترین درجه معرفت و اخلاص رسید تا توسط خداوند متعال گلچین شده و در راه دفاع از امام و نظام اسلامی از بهترین سرمایه خود گذشت.

شهید سید مصطفی محمودی در سال 1336 در خانواده ای متدین و اهل علم و معرفت به دنیا آمد و از آنجا که پدر وی یک روحانی برجسته در منطقه بود، سید مصطفی بسیار زود با مبانی اسلامی و مکتب اهل بیت انس پیدا کرد. وی عشق و علاقه عجیبی به اهل بیت عصمت و طهارت داشت و به دلیل صوت دلنشینی که برخوردار بود، در رثای اهل بیت به نوحه سرایی می پرداخت.

سید مصطفی محمودی از همان آغاز حرکت تاریخ ساز امام خمینی(ره) در سال 1342 و به دلیل علاقه به رهبر انقلاب اسلامی با نهضت اسلامی همراه شد و در سال ۱۳۵۶ دیپلم ریاضی خود را دریافت کرد و به خدمت سربازی اعزام شد و به فرمان امام راحل(ره) جزو نخستین گروههای فراری از پادگان بود و پس از پیروزی انقلاب به پادگان مراجعت کرد و در دوران مبارزه با رژیم در برپایی تظاهرات، پخش نوارها، اعلامیه های حضرت امام(ره) فعال بود.

این طلبه بزرگوار پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره خدمت به مردم را سرلوحه فعالیت خود قرار داد و در راستای استقرار امنیت در کمیته انقلاب اسلامی فعالیت می کرد، برای کمک به کشاورزان در دروکردن گندم حضور می‌ یافت و مبلغان را برای ارشاد و هدایت مردم به روستاهای ورامین می برد.

سید مصطفی به دليل علاقه به روحانيت، پس از اتمام تحصیل در مدرسه، به حوزه علميه علاقه مند شد و تحت نظر آيت الله محمودي بسيار زود مدارج علمي را طي كرد ولی با شروع جنگ تحمیلی وی از طریق بسیج قم به جبهه اعزام شد.

با شروع جنگ تحمیلی، شهید محمودی با کوشش و تلاش بسیار، موفق به اعزام به جبهه شد و حدود سه ماه در جبهه سوسنگرد مبارزه کرد و در تاریخ ۱۹/۱۲/۵۹ با برخورد گلوله توپ به محل استقرارشان به همراه چند تن دیگر از همرزمانش به درجه رفیع شهادت نائل گردید و این شهید ۲۰ روز قبل از شهادتش مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفته بود ولی پس از معالجه دوباره عازم جبهه شد و بالاخره به لقای پروردگارش شتافت.

مسئولین بدانند که با خون شهدا به این پست و جایگاه رسیدند

این شهید بزرگوار در قسمتی از وصیتنامه خود جملات زیبایی را به کار برده که در بخشی از آن آمده است: "پس از کوشش فراوانی که برای رفتن به جبهه داشتم و به هر دری می زدم آن در بسته شده بود، بالاخره دری از درهای رحمت الهی گشوده شد و این بنده روسیاه و گناهکار به آن در روی آورد و موفق شدم در کنار دیگر برادران با ایمان و مومن به امام و انقلاب جائی برای خودم باز کنم."

"این اسلامی که امامی چون حسین عزیز دارد و جان برکفانی چون عباس دلاور و علی اکبر دارد و دلسوختگانی و درددارانی چون خمینی بزرگ دارد ومن هم سهمی داشته باشم و برشماست ای ملت رزمنده که پیام آور خون شهیدان باشید و شهیدانی که از بهترین افراد و مومن ترین کسانی بودند که به این انقلاب عشق می ورزیدند که پر و بالشان در کنار معشوق سوخت و خونشان بر زمین ریخت و تمام نشستگان تاریخ را به قیام خوان وچنین نقش بست بر زمین که ای دریای بیکران انسانها بپاخیزید و با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح برگیرید و از حق و رسالت انسانی و شرف خود دفاع کنید و حق خود را از ابرقدرتها بستانید و اما شما ای مسئولین مملکتی، شمائیکه این پست و مقام را شهیدان به شما دادند و پشت میزی نشسته اید که با خون شهدا و از جان گذشتگی آنها به شما رسیده است، بدانید و آگاه باشید که باید از این خون خوب پاسداری کنید."

سید مصطفی با وجود بیماری از جبهه فاصله نگرفت

آیت الله سید مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه شهدا اظهار داشت: خانواده‌ های شهدا، ایثارگران و جانبازان بزرگترین سرمایه‌ های معنوی انقلاب و ملت هستند و یاد شهدا اشاعه ارزشهای ایثار و پایداری در جامعه است و دلجویی و دیدار با خانواده‌ آنها ادای دین به ارزشهای انقلاب است.

امام جمعه ورامین افزود: تلاش برای برگزاری یادواره شهدا، يک نوع ارزش نهادن بر ايثارگري و پاسداري از خون گرانبهاي آنان بوده و براي آموزش درس رشادت، دلاوري و خدمتگزاري بهترين کلاس است زیرا دشمن تلاش می کند تا یاد ایثارگران و شهیدان از اذهان مردم حذف و هدف آنها برای نسل جوان هر روز کم رنگ تر شود.

پدر شهید سید مصطفی محمودی ادامه داد: استکبار در قالب جنگ نرم همواره به دنبال آن هستند که آرمانهای شهدا را در جامعه کم رنگ کنند اما زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا راهکار مناسبی برای مقابله با این ترفند دشمنان است.

محمودی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و دیدار با خانواده های شاهد را ادای دین کوچکی به این عزیزان عنوان کرد و افزود: برای پایمال نشدن خون این عزیزان بر هر ایرانی واجب است با پیروی از آرمانهای شهدای گرانقدر از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تأکید کرد: فداکاری و از خودگذشتی شهدا سبب شد تا امروز جوانان غیور ایران اسلامی با الگوگیری از شهدا و اقتدا به ولایت فقیه و تلاش در راستای آرمان‌های والای انقلاب اسلامی پیشرفت‌های زیادی را برای نظام به ارمغان بیاورند.

این پدر شهید درباره ویژگی های اخلاقی شهید سید مصطفی محمودی نیز بیان داشت: مصطفی علاقه زیادی به اهل بیت عصمت و طهارت داشت و در دوران دفاع مقدس نیز پیش من آمد و اعلام کرد که می خواهم به جبهه بروم و به دلیل تجربه اش، در تیپ شهید چمران به کار گرفته شد.

وی ادامه داد: در ابتدا قرار بود که سید مصطفی دو ماه در جبهه بماند اما پس از این دو ماه اعلام کرد که من باز هم می خواهم به جبهه بروم که بنده مخالفتی با این موضوع نداشتم، ایشان برای بار آخر پس از چند روز به منزل بازگشت و با اینکه بیمار بود اما اصرار داشت که جبهه برگردد و بالاخره پس از حضور در جبهه به درجه شهادت رسید.

شهیدی که خداوند به او دو حور العین عطا کرد

محمودی با اشاره به خواب یکی از فرزندانش درباره شهید سید مصطفی محمودی اضافه کرد: سید مهدی پس از مدتی، شهید سید مصطفی را در خواب دید و از او پرسید که چگونه جان دادی و سید مصطفی پاسخ داد که از زمانی که به شهادت رسیدم خداوند دو حورالعین به من عطا کرده است.

این مسئول عنوان کرد: بنده بعدها کتاب وسائل الشیعه را به دقت مطالعه کردم و ابواب مربوط به شهادت آن را خواندم و مشاهده کردم که در حدیثی ائمه معصومین می فرمایند که شهید وقتی به شهادت می رسد خداوند دو حور العین به او عطا می کند.

سید مصطفی با شبهات عقیدتی به شدت مبارزه می کرد

سید محسن احمدی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شهید سید مصطفی محمودی اظهار داشت: زمانی که گروههای منافقین فعالیت گسترده ای در شهرهای مختلف کشور داشتند و به جذب نیرو مشغول بودند، شهید سید مصطفی با تشکیل کلاس های عقیدتی و مذهبی در مصلی صاحب الزمان(عج) به شبهات این گروهک پاسخ می دادند و در زمینه های فرهنگ و عقیدتی بسیار حساس بودند.

همرزم شهید سید مصطفی محمودی افزود: همچنین این شهید بزرگوار به همراه برادرش دکتر احمد محمودی با برگزاری تورهای کوه نوردی، جوانان را به کوه توچال می بردند و در آنجا کلاس های معرفتی و عقیدتی برپا می داشتند که بسیار بر انگیزه جوانان تأثیر می گذاشت.