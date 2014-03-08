لباس رزم اقتصاد مقاومتی تولید است/ لزوم فرهنگسازی صرفه جویی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور شنبه با بیان این مطلب در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان هوراند اظهار داشت: فرهنگ سازی برای جلوگیری از زیاده روی در مصرف یکی از مهمترین ابزارها و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر نقش کلیدی تولید در توسعه اقتصادی کشور به عنوان مسیری که برای پشت سر گذاشتن وضعیت اقتصادی موجود باید از آن عبور کرد، خاطر نشان شد: توجه به تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی برای مقابله با تحریم ها و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری ضروری است.

نماینده مردم شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را در این چارچوب ضروری دانست و خواستار ارتقای شاخص ها و دستاوردهای سازمان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی شد.

فرماندار شهرستان هوراند نیز در این جلسه گفت: هر چند هوراند محل تولید 51 تن سماق در آذربایجان شرقی است اما سماق کاران این منطقه با مشکلات جدی در این خصوص روبرو هستند.

ابراهیم فریادخواه در ادامه اظهار داشت: نبود بازار تضمینی خرید، بیمه محصولات و صنایع بسته بندی از مهمترین مشکلات سماق کاران این شهرستان به است.

وی با تأکید بر اینکه هوراند تنها محل کشت سماق در استان آذربایجان شرقی است، از بی مهری و بی توجهی مسوولان به فعالان این عرصه انتقاد کرد و افزود: این محصول سالانه در بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی هوراند کشت می شود و نتیجه آن ایجاد اشتغال برای حدود ۲۵۰ نفر است.

فرماندار شهرستان هوراند همچنین با بیان اینکه سالانه ۵۱ تن سماق در اراضی کشن این محصول در شهرستان متبوع وی تولید می شود، خواستار توجه مسوولان به ظرفیت های کشاورزی این شهرستان شد.