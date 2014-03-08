نیاز نظرآباد به شبکه جمع آوری فاضلاب/ پیگیریهای قبلی نتیجه نداد، فرمانداری ورود کرد

رضا قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات زیست محیطی شهرستان نظرآباد اظهار داشت: باتوجه به اینکه هم اکنون معضلات پساب شهری و صنعتی در این شهرستان سلامت شهروندان را تهدید می کند این موضوع طی یک ماه اخیر در اولویت جلسات فرمانداری نظرآباد بوده و در این بخش ورود جدی داشته است.

وی گفت: متاسفانه این شهرستان فاقد سیستم تصفیه خانه مرکزی است و رها شدن پساب در قسمت جنوب شهر نظرآباد و از طرفی ورود پساب شهری و صنعتی آلوده از محدوده شهرستان ساوجبلاغ به حوزه استحفاظی این شهرستان در بخشهای شمال و شمال شرق، مشکلات زیست محیطی فراوانی را برای ساکنان شهرستان به وجود آورده که به رغم پیگیریهای قبلی نتیجه مناسبی مشاهده نشده و امیدواریم با ورود فرمانداری شاهد تغییراتی مثبت در این بخش باشیم.

قاسم پور با اشاره به آخرین جلسه کارگروه امنیت و سلامت غذا شهرستان افزود: در این جلسه مقرر شد موضوع از طریق فرمانداری در خصوص تخصیص اعتبار و اجرای پروژه ایجاد شبکه اگو (شبکه جمع آوری فاضلاب) و ساخت سیستم تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهری نظرآباد صورت پذیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد تخلیه فاضلاب خام به منابع پذیرنده را یکی از معضلات مهم زیست محیطی این شهرستان برشمرد و یادآور شد: آلودگی های فراوان این امر آسیبهای جبران ناپذیری بر سلامت مردم و محیط زیست منطقه وارد می کند و رفع معضلات زیست محیطی نیازمند عزم همگانی و توجه جدی مسئولان ارشد شهرستان و استان است.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران و شهروندان در قبال سلامت تک تک افراد و همچنین سلامت نسل های بعد تاکید کرد: باید با اطلاع رسانی و واقع بینی صحیح نسبت به مشکلات موجود، در جلسات و کارگروههای مرتبط تصمیماتی مناسب برای رفع مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از این معضلات از جمله مشکل جاری شدن فاضلاب خام در نقاط مختلف شهرستان اتخاذ کنیم.