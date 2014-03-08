به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عامه‌کن که چهار اثر به نخستین نمایشگاه «در این خانه چراغی روشن است» اهدا کرده، درخصوص برگزاری چنین نمایشگاهی می‌گوید: جای این اتفاق خالی بود. برای کسی چون من که با مشکلاتی مواجه شده، درک اوضاع هنرمندانی که با استفاده از عواید مالی این نمایشگاه می‌توانند برخی از مسائل خود را حل کنند، آسان است.

این تصویرگر کتاب کودک با بیان اینکه علاوه بر دو اثر از کارهای خود،2 اثر نیز از آثار برادر خود علی عامه‌کن برای این نمایشگاه در اختیار خانه هنرمندان قرار داده، بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه در شکل و شمایل فعالیت‌های صنفی است اما اصناف در داخل ایران به چنین اقداماتی دست نمی‌زنند. هنرمندان در طول حیات از هم صنفان خود بی‌خبر هستند، از هم دوری می‌کنند اما به وقت مرگ یاد یکدیگر می‌افتند.

عامه‌کن در ادامه افزود: اگر اصناف موجود در حوزه‌های مختلف هنری در زمینه حمایت از هنرمندان نیز فعال شوند، مسلما مورد توجه و استقبال قرار خواهد گرفت. به طور کل چنین اقدامات حمایتی‌ای چه در قالب فعالیت‌های بخش خصوصی صورت گیرد و چه بخش دولتی در آن دخیل باشد اتفاق خوبی را رقم می‌زند که بدون تردید هنرمندان نیز از آن حمایت خواهند کرد.

وی با اشاره به اتفاقی که در زمان بیماری برادر افتاده بود گفت: آن زمان از صندوق روزنامه‌نگاران درخواست کمک کردم، اما پیش از اینکه کمکی به ما تعلق بگیرد اخبار این کار در رسانه‌ها مطرح شد. خبرنگاری را که این خبر را منتشر کرده بود پیدا کردم و با او صحبت کردم تا از روند انتشار خبری که بیشتر شبیه به تبلیغ برای کار انجام نداده بود باخبر شوم. این اتفاق بعد دیگری از ماجراست. اگرچه ذات این عمل بسیار خوب است، اما لزومی بر این نیست که حتی اسامی اشخاصی که مورد کمک قرار می‌گیرند بیان شود، چرا که با این شیوه بیشتر به نظر می‌آید کمک برای رفع تکلیف انجام می‌شود درحالی که این حمایت بخشی از وظایف ارگان‌های دولتی است.

علی عامه‌کن تصویرگر کتاب‌ کودک و برنده جایزه‌های تصویرگری پادووای ایتالیا و کفش طلایی ایتالیا ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ در سن ۳۴ سالگی به دلیل ابتلا به سرطان در زادگاهش آستانه اشرفیه در استان گیلان درگذشت.