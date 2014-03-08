حکمران ایالت بلوچستان پاکستان به سیستان و بلوچستان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خان آچکزهی حکمران ایالت بلوچستان پاکستان به همراه هیئتی ظهر شنبه وارد فرودگاه بین المللی زاهدان شد و مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان و مقامات محلی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار و گفتگو با استاندار سیستان و بلوچستان در خصوص همکاری و همچنین تلاش برای آزاد سازی گروگان های ایرانی به نظر می رسد مهمترین و اصلی ترین محور این گفتگو با این مقام ایالتی باشد.

محمدخان آچکزهی حکمران ایالت بلوچستان پاکستان همچنین عصر امروز در نشست با خبرنگاران رسانه های جمعی در شهر زاهدان به سوالات آنها پاسخ خواهد داد.

ایالت بلوچستان بزرگ‌ترین ایلات کشور پاکستان است که حدود ۴۴ درصد از خاک این کشور را در بر می گیرد و مرکز آن را شهر کویته با جمعیتی معدل 896 هزار نفر تشکیل می دهد.

اقوام اصلی ساکن بلوچستان پاکستان را بلوچ ها و در رده دوم پشتون ها تشکیل می دهند که هر دو از اقوام ایرانی تبار هستند.

منطقه ساحلی بلوچستان مکران نامیده می‌شود و مناطق مرکزی بلوچستان پاکستان را سنتاً کلات می‌نامند.