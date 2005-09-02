  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۸:۲۸

به منظور ديدار با بوش؛

پوتين به واشنگتن مي رود

رئيس جمهوري روسيه به منظور ديدار و گفتگو با همتاي آمريكايي خود 25 شهريور راهي واشنگتن مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، دفتر رياست جمهوري روسيه اعلام كرد: " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه در نظر دارد به منظور ديدار و گفتگو با " جرج بوش " همتاي آمريكايي خود در تاريخ 16 سپتامبر به واشنگتن سفر كند .

بر اساس اعلام اين منبع خبري محور مذاكرات پوتين و بوش در خصوص راه هاي تعميق روابط مسكو - واشنگتن ، مسائل مهم بين المللي از جمله فعاليت هاي هسته اي ايران و بحران خاورميانه خواهد بود .

گفتني است " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا در ديدار اخير خود با " سرگئي لاوروف " همتاي روسي خود در خصوص افغانستان ؛ عراق ، ايران و خاورميانه گفتگو كرده بود.

کد مطلب 225177

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها