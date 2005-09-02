پوتين به واشنگتن مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، دفتر رياست جمهوري روسيه اعلام كرد: " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه در نظر دارد به منظور ديدار و گفتگو با " جرج بوش " همتاي آمريكايي خود در تاريخ 16 سپتامبر به واشنگتن سفر كند .
بر اساس اعلام اين منبع خبري محور مذاكرات پوتين و بوش در خصوص راه هاي تعميق روابط مسكو - واشنگتن ، مسائل مهم بين المللي از جمله فعاليت هاي هسته اي ايران و بحران خاورميانه خواهد بود .
گفتني است " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا در ديدار اخير خود با " سرگئي لاوروف " همتاي روسي خود در خصوص افغانستان ؛ عراق ، ايران و خاورميانه گفتگو كرده بود.
نظر شما