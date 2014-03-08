فراخوان مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در اسفند

به گزارش خبری مهر،سازمان وظیفه عمومی ضمن فراخوان مشمولان غایب وغیرغایب متولد 1355 تاپایان اسفند ماه1374 برای انجام خدمت دوره ضرورت طی اطلاعیه ای اعلام کرد: مشمولان ديپلم وزير ديپلم سال های مذکورکه برگ آماده بخدمت به تاريخ نوزدهم اسفند دريافت کرده اند، باید در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده ،حضور یابند.

مشمولان ساكن تهران بزرگ



مشمولان ديپلم وزیردیپلم غايب وغير غايب كه داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ اسفند هستند باید ساعت 6 صبح روزدو شنبه به محل ومراكزي كه توسط سازمان وظيفه عمومي در قالب برگ معرفي نامه مشمولان به مراكزآموزش ابلاغ شده است حاضرشوند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساكن سایراستانهای کشور

مشمولان ديپلم وزیردیپلم غايب وغير غايب كه داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ اسفند هستند باید ساعت 7 صبح دو شنبه به معاونت وظيفه عمومي استان محل سكونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

لازم به ذکر است به موجب قانون متولدین سال های 1355 تا پایان اسفند ماه سال1374 مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده وباید برای تعیین تکلیف مشمولیت خود را به سازمان معرفی کنند.چنانچه درمهلت های مقررقانونی خود را به سازمان معرفی نکنند غایب شناخته شده وطبق ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.