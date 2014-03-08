ایام سوگواری حضرت زهرا(ع) نباید تحت الشعاع مراسم سال نو قرار گیرد

حجت الاسلام محسن کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مساجد و هیئتهای مذهبی برنامه های ویژه ای برای ایام شهادت بانوی دوعالم پیش بینی شده که غالب برنامه های اجرایی در این ایام سخنرانی در خصوص معرفی و تبیین شخصیت حضرت زهرا(ع) به همراه مدیحه سرایی است.

وی ادامه داد: از ائمه جماعت و سخنرانان مساجد درخواست شده که به گونه ای برنامه ریزی کنند تا ایام فاطمیه تحت الشعاع مراسم سال نو قرار نگیرد.



رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند اضافه کرد: در سالهای گذشته برگزاری گفتمان های دینی در مدارس فرصتی خوبی برای معرفی شخصیت بزرگوار فاطمه زهرا(ع) بود و امسال با توجه به تعطیلی مدارس سعی بر آن شده که این گفتمانها در حلقه های معرفت و شبستان مساجد اجرا شود.



حجت الاسلام کرمانی با بیان اینکه عزاداری حضرت زهرا(ع) در تمامی مساجد و هیات های مذهبی شهرستان برگزار می شود، یادآور شد: در روز شهادت این شخصیت بزرگوار در دهه اول و دوم فاطمیه در شهرهای دماوند، رودهن، آبسرد، کیلان و آبعلی برنامه های محوری برگزار خواهد شد.

مساجد برای مراسم تحویل سال نو مهیا شدند

وی درباره مراسم تحویل سال جدید در مساجد اظهار داشت: مراسم تحویل سال 93 دو خصوصیت دارد؛ همزمانی آغاز سال جدید با شب جمعه و فاصله یک ساعت و نیمه نماز مغرب و عشاء تا آغاز سال نو باعث می شود که بعد از برگزاری نماز جماعت فرصت خوبی برای بیان اهمیت سال نو و تبیین رسومات نوروز که با شعائر دینی ما همخوانی بوجود آید.

رییس اداره تبلیغات اسلامی دماوند دعوت از خانواده معزز شهداء، قرائت دعای کمیل، همخوانی دعای تحویل سال، پخش پیام مقام معظم رهبری پس از سال نو و..... را از دیگر برنامه های تحویل سال جدید عنوان کرد.