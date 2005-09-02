تساوي پرسپوليس و فجر سپاسي در نيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" درادامه اولين هفته پنجمين دوره رقابتهاي فوتبال ليگ برترعصر امروز و از ساعت 17 در ورزشگاه حافظيه شيراز دو تيم فجر سپاسي و پرسپوليس به مصاف هم رفتند كه حاصل كار آنها تساوي يك بريك در پايان نيمه اول بود.

ابتدا در دقيقه 10 بهرام اسماعيلي از روي سانتر وحيد رضايي توانست با ضربه سر دروازه فرشيد كريمي را بازكند. در ادامه اين بازي تيم پرسپوليس حملات گسترده اي را روي دروازه ميزبان خود پي ريزي كرد كه در دقيقه 25 روي ارسال ابراهيم اسدي از جناح چپ و با ضربه سر علي عليزاده به گل تساوي دست يافت.

نيمه دوم اين ديدار تا دقايقي ديگر در ورزشگاه حافظيه شيراز آغاز خواهد شد.