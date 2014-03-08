به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي كرباسيان درباره وضعيت شركت هاي تابعه اظهار داشت: صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني كه قرار بود در فهرست واگذاري ها قرار گيرد، با پيگيري هاي دولت يازدهم مقرر شد به عنوان صندوق حاكميتي باقي بماند.

وي با بيان اينكه وظيفه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني حمايت از معدنكاران كوچك و متوسط است ، تصريح كرد: اين صندوق فعاليت هاي مختلف معدني از جمله اكتشاف را كه خطرپذيري (ريسك) بالايي براي سرمايه گذاران دارد، تضمين مي كند.



كرباسيان گفت: همچنين شركت ملي فولاد ايران را كه پيش از اين در هيات واگذاري قرار بود منحل شود، در دولت جديد تصميم بر اين شد كه هيات واگذاري انحلال اين شركت را لغو كند.



وي افزود: درباره وضعيت شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران نيز تاكنون جلسات متعددي برگزار شده كه نتايج آن در آينده نزديك از سوي دولت اعلام خواهد شد.



كرباسيان ادامه داد: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ايميدرو اين است كه شركت تهيه و توليد به عنوان بازوي معدني و شركت ملي فولاد ايران به عنوان بازوي صنايع معدني فعلا با وضعيت قبلي فعاليت كنند.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: طبق قانون، دولت مي تواند تا 20 درصد سهام شركت هاي مهم و صنايع راهبردي را در اختيار داشته باشد؛ هر چند كه اكنون سهام دولت در صنايع مس، فولاد و آلومينيوم و همچنين برخي معادن به كمتر از 10 درصد رسيده است.



