تشدید برخورد با فروشندگان مواد محترقه خطرناک/ تمهیدات پلیس برای چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعيل احمدي مقدم روز شنبه در حاشيه همايش سراسري روحانيون و مسئولان سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي گفت: امروز روحانيون عقيدتي - سياسي ناجا در اجتماع خود، چشم انداز هاي اين سازمان را مورد بررسي قرار دهند. سازمان عقيدتي - سياسي ناجا منشاء تحولات بزرگي فرهنگي در اين نيرو شده و بخش اعظم از بهبود رفتار و ارتقاء عملکرد ماموران ناجا مرهون تلاش آنهاست.

وی ادامه داد: به دنبال این هستيم که واژه "مجاهد مسئول" را جايگزين "مامور معذور" کنيم.

رئیس پلیس کشور در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران درخصوص اقدامات ناجا براي چهارشنبه آخر سال، اظهار داشت: اولين اقدام پليس در اين شب، اجراي برنامه هاي فرهنگي است و پليس مشارکت مردم و خانواده ها را مي طلبد.

وي با اشاره به اينکه پليس از ماههاي قبل برخورد با وارد کنندگان و توزيع کنندگان وسايل محترقه خطرناک را تشديد کرده است، افزود: کشفيات اين مواد نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته و پليس با اصنافي که به توزيع غير قانوني اين گونه وسايل مي پردازند، به شدت برخورد مي کند.

احمدی مقدم با بیان اینکه طي سالهاي گذشته شاهد بهبود رفتار در چهارشنبه آخر سال بوده ايم، خاطرنشان کرد: مردم توانسته اند رفتار خود را در اين روز کنترل کنند و نيروي انتظامي نيز پيش بيني هاي لازم را براي برقراري امنيت در اين روز کرده است.

وي ضمن درخواست همکاري از خانواده ها افزود: والدين نبايد براي شادي خود، دست به وسايل و کارهاي خطرناک بزنند و تنها حضورشان در کنار فرزندان و يا انجام نورافشاني در اين شب کافي است. اميدوارم امسال حوادث چهارشنبه آخر سال، نسبت به سالهاي گذشته کمتر باشد.به هر ميزان که جامعه رو به عقلانيت مي آورد شاهد بهبود رفتار هستيم.

احمدي مقدم در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص تبليغات ماهواره اي در خصوص کاريابي، گفت: قطعا هرکس بخواهد فعاليت شغلي داشته باشد بايد مجوزهاي لازم را از دستگاههاي متولي بگيرد؛ ناجا ضمن بررسي پيشينه افراد تنها صلاحيتها را تاييد مي کند اما در خصوص کاريابي متولي نيست بلکه مسئول آن وزارت کار، رفاه و تعاون است.

وي افزود: متاسفانه فضاي مجازي امکان فعاليت بنگاههاي کاريابي زيادي را به وجود آورده که کنترل پذيري آنهال را کاهش داده است؛ در صورت اعلام وزارت کار، نيروي انتظامي براي برخورد با بنگاه هايي که غيرقانوني فعاليت دارند، وارد عمل می شود.