مردم آبادان در پيروزي ما سهيم اند// امسال هدفهاي بزرگي داريم

به گزارش خبرنگار"مهر"علي شفيعي زاده مديرعامل باشگاه استقلال اهواز با بيان اين مطلب افزود : باشگاه استقلال اهواز امسال دررقابتهاي ليگ برترحرف هاي بسياري براي گفتن دارد و نتيجه اي كه در هفته نخست مقابل قهرمان دورگذشته ليگ برتر بدست آورديم مويد همين نكته است .

شفيعي زاده تصريح كرد : ما امسال بازيكنان و كادر فني خوبي را در اختيار داريم كه مي توانند براي تيم هاي بزرگ دردسرساز شوند . فولاد تيم قدرتمندي بود كه نسبت به فصل گذشته با كمترين تغييرات به ميدان آمد ولي انگيزه بيشتر بازيكنان ما و تدابير كادر فني باعث شد اين تيم را با شكستي سخت روبرو كنيم .

مديرعامل باشگاه استقلال اهواز با اشاره به برگزاري اين ديداردرشهر آبادان يادآور شد : مردم آبادان دراين پيروزي با بازيكنان ما سهيم هستند و ازهمين روقصد داريم تمام ديدارهاي خانگي خود را در ورزشگاه تختي آبادان و با پيراهن زرد مقابل حريفان خود برگزار كنيم كه اميدوارم مردم خونگرم آبادان پذيراي تيم ما باشند .

وي در خصوص احتمال جذب بازيكنان جديد ازسوي تيم استقلال اهواز گفت : ما امسال نفرات خوبي را در پست هاي مختلف جذب كرديم و قصد داريم مجاهد خضيراوي را نيز درجناح راست به خدمت بگيريم كه با اين انتقال تصورمي كنم در تمامي خطوط بازيكنان خوبي را در اختيار خواهيم داشت و مي توانيم با قدرت در رقابتهاي ليگ شركت كنيم .

وي در خصوص غيبت بداوي و جلالي ثابت در ديدار برابر فولاد گفت : اين دو بازيكن بدليل مصدوميت جزئي كه با آن روبرو بودند نتوانستند در اين ديدار تيم را همراهي كنند كه نبودشان در بازي تيم كاملا محسوس بود و مطمئنا با اضافه شدن آنها به تركيب تيم در بازيهاي آينده با توان بيشتري به مصاف حريفان خود خواهيم رفت .