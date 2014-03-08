به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: نیاز به سرمایهگذاری جدی سرمایهداران اصفهان در زمینه پروژههای شاخص از جمله مترو، مصلی و غیره و بسترسازی برای جذب گردشگران مثل هتلسازی احساس میشود.
وی در خصوص حفظ، حراست و ترمیم آثار باستانی و قدیمی و بازسازی گذرهای تاریخی اصفهان تاکید کرد: بافت قدیمی شهر اصفهان مانند هر شهر دیگر تجسم عینی تمدن و فرهنگ اصفهان است و از شاخصهای ویژه در گفتگوی تمدنها و فرهنگها است این بافتهای ارزشمند امانتهایی است که باید برای حفظ آن به نسلهای آینده تلاش شود.
شریعتی با بیان اینکه میراث تاریخی شهر آثار گرانبهایی است که فرهنگ و دانش شهرسازی و معماری بومی اصفهان را در دل خود نهفته، گفت: امید است که این میراث دچار انهدام و فرسودگی از سوی مردم و مسئولان نشوند.
وی با اشاره به اینکه اصفهان که مهد آداب و رسوم و فرهنگ و رونق اقتصادی شهر است میتواند در جذب گردشگری موثر باشد، افزود: در همین راستا باید از آسیبزدگی و تغییر کاربری شهر پیشگیری کرد.
شریعتی با تشکر از پیگیریها و اقدامات انجام شده در احیاء میدان امام علی (ع) بیان کرد: امید است محورهای تاریخی محدود و منتهی به آن میدان مانند دردشت، محورشهشهان، محورجماله، هارونیه، نظام الملک مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی گفت: این در حالی است که در این میان شاهد تخلفاتی مامنازنند تغییر کاربری خانه کازرونیها بودیم و با این تغییر و اخذ مجوز ساخت و ساز، زمینه سبب تخریب اماکن تاریخی فراهم میشود.
نظر شما