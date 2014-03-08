علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: نفراتی همچون محمدمحسن ربانی، میلاد دریساوی، میثم صادق پور و محمدحسین اسکندری در رشته ها و مواد مختلف دو و میدانی جزو قهرمانان دو و میدانی قم محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل اینکه ما امکانات و شرایط لازم را برای تشکیل یک تیم قوی و منسجم برای حضور در مسابقات لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور نداریم این عزیزان که سرمایه های دو و میدانی قم محسوب می شوند در ترکیب دیگر تیم های لیگ به میدان می روند.

رضایی تاکید کرد: البته بزرگترین مانع بر سر راه تشکیل یک تیم قوی و منسجم به منظور حضور در مسابقات لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور نداشتن حامی مالی مناسبت و عدم برخورداری از پشتوانه مالی در تامین هزینه ها است که البته بر روی کیفیت کار ما در سایر بخش ها نیز اثر منفی گذاشته است.

وی با بیان اینکه فدراسیون دو و میدانی از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری مطلوب و مناسب مسابقات لیگ هجدهم دو و میدانی باشگاه های کشور انجام می دهد، افزود: جلسه هماهنگی مسابقات لیگ باشگاه های دو و میدانی کشور در حالی برگزار شد که امیدوارم بتوانیم در سال آینده در لیگ حضور داشته باشیم.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم بیان کرد: نخستین جلسه هماهنگی مدیران باشگاه های شرکت كننده در هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی لیگ برتر دو و میدانی باشگاههای کشور روز دهم اسفند ماه جاری برگزار شد تا تصمیمات مقتضی برای لیگ جدید گرفته شود.

وی با بیان اینکه نخستین جلسه هماهنگی مدیران باشگاه های شرکت کننده در هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر دو و میدانی کشور در سال 1393 در سالن جلسات فدراسیون دو و میدانی برگزار شد، افزود: در این جلسه با حضور افشین داوری سرپرست فدراسیون، اعضای سازمان لیگ برتر و نمایندگان تام الاختیار باشگاه ها در مورد آئین نامه مسابقات لیگ آینده و همچنین مراحل و زمان برگزاری لیگ و نیز بررسی مشكلات و راهكارهای بهتر برگزار شدن مسابقات لیگ بحث و تبادل نظر شد.

وی در پایان اظهار داشت: چهره ای همچون محمدمحسن ربانی سال های زیادی است که عنوان رکورددار پرش با نیزه ایران را در اختیار دارد و میلاد دریساوی مرد سال پرش سه گام کشور در سال جاری انتخاب شده، ضمن اینکه محمدحسین اسکندی و محمد سبب کار از قم نیز در بین برترین های کشور جایگاه ویژه ای دارند بنابراین امیدواریم از سوی مسئولان استان برای تشکیل تیمی قوی در لیگ کشور با حضور این عزیزان حمایت شویم.