به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آغازین برای اکران اول سال پیشرو در شامگاه 19 اسفند ساعت 21 و در محل پردیس سینمای آزادی با حضور عوامل و دست اندرکاران اصلی فیلمهای «با دیگران» ساخته ناصر ضمیری، «چ» ساخته ابراهیم حاتمی کیا، «خط ویژه» ساخته مصطفی کیایی، «طبقه حساس» ساخته کمال تبریزی و «معراجی ها» ساخته مسعود ده نمکی برگزار می شود.
هدف اصلی برگزاری این برنامه که به همت مشترک معاونت ارزشیابی و نظارت و اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی و باهمکاری موسسه سینما شهر، پردیس سینمایی آزادی، دفاتر پخش پنج فیلم یاد شده برگزار خواهد شد، معرفی رسمی فیلم های نوروز 1393 با شعار «رقابت در عین رفاقت» خواهد بود.
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