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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

آغاز اکران نوروزی 93 جشن گرفته می‌شود/ رقابت در عین رفاقت

آغاز اکران نوروزی 93 جشن گرفته می‌شود/ رقابت در عین رفاقت

آیین آغازین اکران نوروزی 1393 توسط سازمان سینمایی در تاریخ 19 اسفندماه ساعت 21 در محل پردیس سینمای آزادی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آغازین برای اکران اول سال پیش‌رو در شامگاه 19 اسفند ساعت 21 و در محل پردیس سینمای آزادی با حضور عوامل و دست اندرکاران اصلی فیلم‌های «با دیگران» ساخته ناصر ضمیری، «چ» ساخته ابراهیم حاتمی کیا، «خط ویژه» ساخته مصطفی کیایی، «طبقه حساس» ساخته کمال تبریزی و «معراجی ها» ساخته مسعود ده نمکی برگزار می شود.

هدف اصلی برگزاری این برنامه که به همت مشترک معاونت ارزشیابی و نظارت و اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی و باهمکاری موسسه سینما شهر، پردیس سینمایی آزادی، دفاتر پخش پنج فیلم یاد شده برگزار خواهد شد، معرفی رسمی فیلم های نوروز 1393 با شعار «رقابت در عین رفاقت» خواهد بود.
 

کد مطلب 2251852

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