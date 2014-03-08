ذخیره سازی 250 تن پرتغال و سیب در اسلامشهر/ مردم نگران تامین میوه شب عید نباشند

علیرضا ناصری پور در گفتگو با خبرنگار مهر، عمده پرتغال وارد شده را از شهرهای شمالی کشور اعلام کرد و اظهار داشت: بیشتر پرتغال از شهرهای غربی استان مازندران و سیب را از شهر دماوند تامین و در حال حاضر در سردخانه ذخیره شده است.

وی از توزیع میوه در سه روز پایانی سال خبر داد و افزود: طی هماهنگی های لازم با اداره صنعت و معدن شهرستان اسلامشهر، در شش مرکز از مناطق شش گانه شهرداری اسلامشهر نسبت به توزیع میوه اقدام می شود.

این مسئول عنوان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که توزیع میوه در جاده اصلی باعث ایجاد ترافیک می شود که بر همین اساس در خیابانهای فرعی و میادین اصلی شهر میوه با قیمت مناسب و کیفیت بالا توزیع خواهد شد.

ناصری پور، دلیل کاهش 50 تنی پرتغال نسبت به سال گذشته، سرمازدگی میوه ها در استان مازندران اعلام و اضافه کرد: هیچ کمبودی در خصوص میوه آخر سال نخواهیم داشت و هر چقدر که نیاز باشد از شهرهای دیگر تامین می شود.

مدیرعامل سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری اسلامشهر گفت: همچنین میدان میوه و تره بار همچون سالهای گذشته نسبت به عرضه انواع میوه اقدام و بازرسان سازمان میادین بر کیفیت و قیمت محصولات امسال نظارت خواهند کرد.

این مسئول در خصوص روند جابجایی و انتقال میدان میوه و تره بار از مرکز به خارج از شهر یادآور شد: انتقال میدان میوه از مرکز شهر از درخواستهای اساسی شهروندان اسلامشهر است ولی تحقق این امر همکاری همه جانبه مسئولان اسلامشهر را می طلبد.

وی افزود: در سال جدید با تشکیل کارگروه ویژه درصدد آغاز عملیات اجرایی جانمایی و احداث میدان میوه و تره بار در خارج از شهر و مکانی مناسب هستیم.